Суд в Москве взыскал $58 млн с Euroclear Bank по иску «Зарубежнефти»

В конце июля также стало известно, что иск к Euroclear в Арбитражный суд столицы подал Московский кредитный банк (МКБ). В заявлении речь идет о взыскании с ответчика убытков в размере $124 млн, 5 млн евро и 108 125 фунтов стерлингов, что в общей сложности составляет более 11 млрд руб. В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий.