Суд в Москве взыскал $58 млн с Euroclear Bank по иску «Зарубежнефти»
Арбитражный суд Москвы по иску госкомпании «Зарубежнефть» взыскал около $58,1 млн (примерно 5 млрд руб.) с базирующегося в Бельгии европейского депозитария Euroclear Bank. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
«Иск удовлетворить полностью», – говорится в графе об информации по принятому судебному акту.
Иск был заявлен о взыскании убытков, других подробностей пока не приводится. К участию в деле в качестве третьего лица был привлечен ПАО «Росбанк».
В июле Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти полностью удовлетворил иск ВТБ к Euroclear. Второй крупнейший отечественный банк требовал взыскать с бельгийского депозитария убытки в размере заблокированных Euroclear в одностороннем порядке средств – $36,6 млн, 1,6 млн евро, 10 000 австралийских долларов, 5000 швейцарских франков, 5000 фунтов стерлингов и 1000 юаней, или почти 3,4 млрд в рублях.
В конце июля также стало известно, что иск к Euroclear в Арбитражный суд столицы подал Московский кредитный банк (МКБ). В заявлении речь идет о взыскании с ответчика убытков в размере $124 млн, 5 млн евро и 108 125 фунтов стерлингов, что в общей сложности составляет более 11 млрд руб. В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий.