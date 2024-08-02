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Суд в Москве взыскал $58 млн с Euroclear Bank по иску «Зарубежнефти»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы по иску госкомпании «Зарубежнефть» взыскал около $58,1 млн (примерно 5 млрд руб.) с базирующегося в Бельгии европейского депозитария Euroclear Bank. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Иск удовлетворить полностью», – говорится в графе об информации по принятому судебному акту.

Иск был заявлен о взыскании убытков, других подробностей пока не приводится. К участию в деле в качестве третьего лица был привлечен ПАО «Росбанк».

В июле Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти полностью удовлетворил иск ВТБ к Euroclear. Второй крупнейший отечественный банк требовал взыскать с бельгийского депозитария убытки в размере заблокированных Euroclear в одностороннем порядке средств – $36,6 млн, 1,6 млн евро, 10 000 австралийских долларов, 5000 швейцарских франков, 5000 фунтов стерлингов и 1000 юаней, или почти 3,4 млрд в рублях.

В конце июля также стало известно, что иск к Euroclear в Арбитражный суд столицы подал Московский кредитный банк (МКБ). В заявлении речь идет о взыскании с ответчика убытков в размере $124 млн, 5 млн евро и 108 125 фунтов стерлингов, что в общей сложности составляет более 11 млрд руб. В качестве третьего лица указан Национальный расчетный депозитарий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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