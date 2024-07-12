ВТБ отсудил у Euroclear почти 3,4 млрд рублей

Счета «С» и «И» введены после событий февраля 2022 г. в ответ на заморозку бумаг российских инвесторов на Западе – туда власти перевели активы, которые хранились на российских счетах депо иностранных депозитариев, и заблокировали их. В январе этого года президентский указ № 8 запретил арестовывать и накладывать взыскание на активы на этих спецсчетах, но в начале апреля новый указ № 244 вывел из-под запрета решения судов, принятые до 3 января. До этой даты российские арбитражные суды первой инстанции удовлетворили всего четыре иска к Euroclear: победу над бельгийским депозитарием одержал банк «Санкт-Петербург», первым подавший иск и выигравший такой процесс, а также Росбанк, УК «Лидер» и «МТС банк». Еще один иск инвестора-физлица к Euroclear в сентябре 2023 г. удовлетворил суд общей юрисдикции. Всего в российские арбитражные суды подано более 100 исков к Euroclear и люксембургскому Clearstream на сотни миллиардов рублей.