ВТБ отсудил у Euroclear почти 3,4 млрд рублей

ВТБ отсудил у Euroclear почти 3,4 млрд рублейБанк удовлетворен решением суда и будет пытаться исполнить его всеми законными способами
Иск ВТБ к Euroclear полностью удовлетворен Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти, следует из материалов дела. Второй крупнейший отечественный банк требовал взыскать с бельгийского депозитария убытки в размере заблокированных Euroclear в одностороннем порядке средств – $36,6 млн, 1,6 млн евро, 10 000 австралийских долларов, 5000 швейцарских франков, 5000 фунтов стерлингов и 1000 юаней, или почти 3,4 млрд в рублях.
ВТБ удовлетворен решением суда, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Как и в любом другом деле, ВТБ будет предпринимать все предусмотренные законом действия для исполнения решения суда, добавил он.
ВТБ подал иск к Euroclear 12 марта этого года. В ходе процесса защита бельгийского депозитария ходатайствовала о прекращении производства по делу, оставлении искового заявления без рассмотрения, передаче дела для рассмотрения в Арбитражный суд Москвы, но петербургский суд отказал в удовлетворении каждой из просьб.
Также адвокаты Euroclear утверждали, что претензии ВТБ должен рассматривать либо государственный суд Бельгии, поскольку депозитарий зарегистрирован именно там, либо Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, но отечественный суд отклонил и это ходатайство, сославшись на так называемый закон Лугового (ст. 248.1 АПК) – он позволяет переносить в российскую юрисдикцию связанные с санкциями судебные споры. ВТБ одним из первых попал под международные ограничения в 2022 г.
ВТБ, в свою очередь, в ходе процесса просил суд арестовать активы Euroclear в пределах суммы иска, находящиеся на любых счетах в любых депозитариях и кредитных организациях, за исключением спецсчетов типа «С» и «И», на которые по закону не может быть наложен арест. Суд отказал в удовлетворении и этого ходатайства, поскольку в материалы дела сторонами не было представлено доказательств того, что на территории России у Euroclear имеется какое-либо иное имущество, кроме активов, заблокированных на спецсчетах.
Счета «С» и «И» введены после событий февраля 2022 г. в ответ на заморозку бумаг российских инвесторов на Западе – туда власти перевели активы, которые хранились на российских счетах депо иностранных депозитариев, и заблокировали их. В январе этого года президентский указ № 8 запретил арестовывать и накладывать взыскание на активы на этих спецсчетах, но в начале апреля новый указ № 244 вывел из-под запрета решения судов, принятые до 3 января. До этой даты российские арбитражные суды первой инстанции удовлетворили всего четыре иска к Euroclear: победу над бельгийским депозитарием одержал банк «Санкт-Петербург», первым подавший иск и выигравший такой процесс, а также Росбанк, УК «Лидер» и «МТС банк». Еще один иск инвестора-физлица к Euroclear в сентябре 2023 г. удовлетворил суд общей юрисдикции. Всего в российские арбитражные суды подано более 100 исков к Euroclear и люксембургскому Clearstream на сотни миллиардов рублей.
Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что подача новых исков к Euroclear все еще актуальна, несмотря на невозможность исполнить положительное решение суда в России на текущий момент. Никто не отменял правило об истечении срока исковой давности, запрет на взыскание со спецсчетов может быть отменен в будущем и, наконец, возможно обращение взыскания на имущество Euroclear в иностранной юрисдикции, перечисляет партнер фирмы NSP Арам Григорян.
В ожидании изменения регулирования в России в отношении счетов «С» и «И» победители Euroclear могут по соглашению СНГ 1992 г. обратиться, например, в Казахстан, Армению, Белоруссию, где у бельгийского депозитария может быть какое-то имущество, и попробовать исполнить российское арбитражное решение там, рассуждает партнер фирмы BGP Litigation Сергей Гландин. Адвокат допускает, что в Казахстане у Euroclear могут быть значительные активы.
Впрочем, Григорян пока не слышал о позитивных случаях признания решений против бельгийского депозитария за рубежом, но клиенты NSP, у которых уже есть вступившие в силу судебные акты против Euroclear, сейчас размышляют о том, в какую юрисдикцию обратиться за признанием решения. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин тем временем сомневается, что в других юрисдикциях данные решения будут признаны, поскольку с точки зрения иностранного права действия депозитария законны.
Также текущие и потенциальные истцы должны учитывать, что 14-й пакет санкций ЕС (принят в июне этого года. – «Ведомости») предусматривает право иностранного ответчика, которому причинены убытки в связи с рассмотрением спора в суде РФ, взыскать их с российского лица в европейском суде, говорит Григорян. Тот же пакет установил ограничения во взаимоотношениях европейских лиц с российскими, которые в отечественном суде прибегают к закону Лугового, добавил адвокат.
Также инвесторы могли бы попробовать обанкротить имущественную массу Euroclear на российской территории, поскольку на подобные действия положения указа №8 не распространяются, рассуждает Гландин. Наконец, бельгийский депозитарий может и добровольно исполнить судебный акт, добавил адвокат. «Кто знает, может, Euroclear и пойдет на это», – не исключает он.