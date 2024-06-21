«Зарубежнефть» и «Новатэк» усилят позиции во Вьетнаме

«Зарубежнефть» и «Новатэк» усилят позиции во ВьетнамеО поддержке проектов с их участием было объявлено во время визита Владимира Путина в эту страну
Российская госкомпания «Зарубежнефть» 20 июня получила инвестлицензию на освоение блока 11-2 на континентальном шельфе Вьетнама в ходе визита президента России Владимира Путина. Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен передал документ гендиректору «Зарубежнефти» Сергею Кудряшову. В тот же день «Новатэк» подписал меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество с корпорацией нефти и газа PetroVietnam в области сжижения природного газа.
Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам