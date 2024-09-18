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Татьяна Бакальчук сообщила о гибели охранника при стрельбе у офиса Wildberries

Ведомости

Охранник офиса Wildberries в Москве погиб при стрельбе, сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.

«К моему глубокому сожалению в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса», – написала Бакальчук в своем Telegram-канале.

Предпринимательница выразила соболезнования родным погибшего и пообещала оказать семье необходимую помощь.

18 сентября в объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что в расположенный в БЦ «Романов двор» офис компании попытался незаконно проникнуть Владислав Бакальчук с вооруженной охраной. Сейчас обстановка стабильная, компания продолжает работу. Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата группой людей во главе с ее мужем Владиславом. ТАСС сообщала об одном погибшем и двух раненых.

Сам Бакальчук утверждает, что на него и его команду якобы пытались напасть, когда они приехали в офис Wildberries «на переговоры по остановке строительства складов». Бизнесмен подчеркнул, что с ним все в порядке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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