Татьяна Бакальчук сообщила о гибели охранника при стрельбе у офиса Wildberries
Охранник офиса Wildberries в Москве погиб при стрельбе, сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.
«К моему глубокому сожалению в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса», – написала Бакальчук в своем Telegram-канале.
Предпринимательница выразила соболезнования родным погибшего и пообещала оказать семье необходимую помощь.
18 сентября в объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что в расположенный в БЦ «Романов двор» офис компании попытался незаконно проникнуть Владислав Бакальчук с вооруженной охраной. Сейчас обстановка стабильная, компания продолжает работу. Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата группой людей во главе с ее мужем Владиславом. ТАСС сообщала об одном погибшем и двух раненых.
Сам Бакальчук утверждает, что на него и его команду якобы пытались напасть, когда они приехали в офис Wildberries «на переговоры по остановке строительства складов». Бизнесмен подчеркнул, что с ним все в порядке.