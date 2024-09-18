Татьяна Бакальчук сообщила о гибели охранника при стрельбе у офиса Wildberries

18 сентября в объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что в расположенный в БЦ «Романов двор» офис компании попытался незаконно проникнуть Владислав Бакальчук с вооруженной охраной. Сейчас обстановка стабильная, компания продолжает работу. Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата группой людей во главе с ее мужем Владиславом. ТАСС сообщала об одном погибшем и двух раненых.