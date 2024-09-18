ТАСС: один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries

Рядом с БЦ «Романом двор» на улице Моховой расположено здание факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Из-за стрельбы рядом с офисом Wildberries студенты не могли покинуть здание. Очевидцы сообщали, что мимо учебного заведения пронесли мужчину в крови. Позже факультет открыли, обучающиеся разошлись по занятиям. В пресс-службе журфака МГУ сообщили «Ведомости. Городу», что ситуация находится под контролем, занятия идут в штатном режиме.