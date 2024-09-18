ТАСС: один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries
В результате стрельбы у офиса Wildberries в БЦ «Романов двор» погиб один человек, еще двое ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что среди пострадавших есть полицейские. Также несколько человек задержаны. К выяснению обстоятельств произошедшего подключился СК. Следователи осматривают место происшествия.
По данным Mash, число пострадавших увеличилось до пяти человек. В отдел полиции доставлены 28 человек. Telegram-канал сообщает о возбуждении уголовного дела по трем статьям: об убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.
Днем 18 сентября в офис Wildberries, который находится в БЦ «Романов двор» попытался незаконно проникнуть Владислав Бакальчук с вооруженной охраной, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Сейчас обстановка стабильная, компания продолжает работу. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата группой людей во главе с ее мужем Владиславом. В результате ранения получили три человека.
Сам Бакальчук заявил, что на него и его команду якобы пытались напасть, когда они приехали в офис Wildberries «на переговоры по остановке строительства складов». Бизнесмен подчеркнул, что с ним все в порядке.
Рядом с БЦ «Романом двор» на улице Моховой расположено здание факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Из-за стрельбы рядом с офисом Wildberries студенты не могли покинуть здание. Очевидцы сообщали, что мимо учебного заведения пронесли мужчину в крови. Позже факультет открыли, обучающиеся разошлись по занятиям. В пресс-службе журфака МГУ сообщили «Ведомости. Городу», что ситуация находится под контролем, занятия идут в штатном режиме.