ТАСС сообщил о смерти второго охранника после стрельбы в офисе Wildberries

Сам Бакальчук утверждает, что на него и его команду якобы пытались напасть, когда они приехали в офис Wildberries «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что никаких встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах компании не было запланировано. Позже он заявил, что первыми открыли стрельбу охранники РВБ.