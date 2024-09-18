ТАСС сообщил о смерти второго охранника после стрельбы в офисе Wildberries
В результате стрельбы в офисе Wildberries в центре Москвы погиб второй раненный охранник, пишет ТАСС со ссылкой на источник в объединенной компании Wildberries и Russ.
Сейчас официально известно об одном погибшем охраннике. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.
Днем 18 сентября в расположенном в БЦ «Романов двор» офисе Wildberries была совершена попытка рейдерского захвата, сообщали в РВБ. Бакальчук заявила, что попытка была предпринята группой людей во главе с ее мужем Владиславом.
Сам Бакальчук утверждает, что на него и его команду якобы пытались напасть, когда они приехали в офис Wildberries «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что никаких встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах компании не было запланировано. Позже он заявил, что первыми открыли стрельбу охранники РВБ.
На фоне стрельбы на расположенном рядом факультете МГУ им. Ломоносова усилили охрану. Как сообщал корреспондент «Ведомостей», студенты журфака МГУ не могли покинуть здание факультета из-за стрельбы на улице.