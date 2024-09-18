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ТАСС сообщил о смерти второго охранника после стрельбы в офисе Wildberries

Ведомости

В результате стрельбы в офисе Wildberries в центре Москвы погиб второй раненный охранник, пишет ТАСС со ссылкой на источник в объединенной компании Wildberries и Russ.

Сейчас официально известно об одном погибшем охраннике. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук. 

Днем 18 сентября в расположенном в БЦ «Романов двор» офисе Wildberries была совершена попытка рейдерского захвата, сообщали в РВБ. Бакальчук заявила, что попытка была предпринята группой людей во главе с ее мужем Владиславом.

Сам Бакальчук утверждает, что на него и его команду якобы пытались напасть, когда они приехали в офис Wildberries «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что никаких встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах компании не было запланировано. Позже он заявил, что первыми открыли стрельбу охранники РВБ.

На фоне стрельбы на расположенном рядом факультете МГУ им. Ломоносова усилили охрану. Как сообщал корреспондент «Ведомостей», студенты журфака МГУ не могли покинуть здание факультета из-за стрельбы на улице.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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