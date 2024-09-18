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СК возбудил дело по факту стрельбы возле офиса Wildberries

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Москве возле офиса Wildberries, сообщили в ведомстве. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов.

По данным СК, два человека скончались из-за полученных повреждений. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.

Ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного рядом статей: убийство, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправство. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

18 сентября около 12 часов дня возле головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» неизвестные устроили стрельбу. В пресс-службе Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук с вооруженной охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. Татьяна Бакальчук рассказала в своем Telegram-канале, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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