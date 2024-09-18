СК возбудил дело по факту стрельбы возле офиса Wildberries
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Москве возле офиса Wildberries, сообщили в ведомстве. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов.
По данным СК, два человека скончались из-за полученных повреждений. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.
Ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного рядом статей: убийство, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправство. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
18 сентября около 12 часов дня возле головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» неизвестные устроили стрельбу. В пресс-службе Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук с вооруженной охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. Татьяна Бакальчук рассказала в своем Telegram-канале, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.