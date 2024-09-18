СК возбудил дело по факту стрельбы возле офиса Wildberries

Ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного рядом статей: убийство, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправство. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.