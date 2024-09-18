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Роскомнадзор заблокировал сайт организации «Роскомсвобода»

Ведомости

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Роскомсвобода» (считается в России иноагентом). Это следует из реестра запрещенной информации.

Проект занимается защитой цифровых прав и расширения цифровых возможностей. Он отмечает, что также ведет мониторинг законодательной деятельности в области цифровых технологий. В декабре 2022 г. его включили в перечень «иноагентов». На настоящий момент проект никак не отреагировал на блокировку. Конкретную причину блокировки ведомство не назвало.

21 августа Роскомнадзор ограничил доступ к сайту российского издания Astra. В Telegram-канале Astra сообщили, что издание было запущено после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г., но сайт начал работу «ровно два месяца назад». 9 августа Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в «связи с нарушением законодательства» России, писали «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора. Какие именно требования были нарушены, представитель ведомства не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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