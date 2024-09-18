Роскомнадзор заблокировал сайт организации «Роскомсвобода»

21 августа Роскомнадзор ограничил доступ к сайту российского издания Astra. В Telegram-канале Astra сообщили, что издание было запущено после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г., но сайт начал работу «ровно два месяца назад». 9 августа Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в «связи с нарушением законодательства» России, писали «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора. Какие именно требования были нарушены, представитель ведомства не уточнил.