Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту российского издания Astra, следует из перечня ведомства.
Согласно сообщению из реестра, доступ к сайту ограничивается. Причина внесения в перечень не указывается.
В Telegram-канале Astra сообщили, что издание было запущено после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г., но сайт начал работу «ровно два месяца назад».
9 августа Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в «связи с нарушением законодательства» России, писали «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора. Какие именно требования были нарушены, представитель ведомства не уточнил.
С утра 9 августа российские пользователи столкнулись со сбоями в работе Signal. Пользователи сообщали о невозможности отправлять и получать сообщения, трудностях авторизации в приложении. Signal – мессенджер, использующий протокол сквозного шифрования для всех чатов.