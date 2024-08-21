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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra

Ведомости

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту российского издания Astra, следует из перечня ведомства.

Согласно сообщению из реестра, доступ к сайту ограничивается. Причина внесения в перечень не указывается.

В Telegram-канале Astra сообщили, что издание было запущено после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г., но сайт начал работу «ровно два месяца назад».

9 августа Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в «связи с нарушением законодательства» России, писали «Ведомости» со ссылкой на представителя регулятора. Какие именно требования были нарушены, представитель ведомства не уточнил.

С утра 9 августа российские пользователи столкнулись со сбоями в работе Signal. Пользователи сообщали о невозможности отправлять и получать сообщения, трудностях авторизации в приложении. Signal – мессенджер, использующий протокол сквозного шифрования для всех чатов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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