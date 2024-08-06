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Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 ресурсу иностранных СМИ

Ведомости

Роскомнадзор ограничил доступ к 81 ресурсу подсанкционных иностранных СМИ, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Служба заблокировала издания из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, четыре общеевропейских СМИ и др.

В конце июня МИД России сообщил, что Россия в качестве ответной меры на запрет Евросоюза любой вещательной активности трех российских СМИ («РИА Новости», «Известия» и «Российская газета») введет встречные ограничения относительно 81 европейского СМИ.

Под санкции российского МИДа, в частности, попали СМИ 25 европейских государств. В ведомстве пообещали, что если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение.

17 мая ЕС объявил о запрете вещания трех российских СМИ. В заявлении ЕС было указано, что средства массовой информации «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ», освещая военную операцию на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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