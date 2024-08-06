Роскомнадзор заблокировал доступ к 81 ресурсу иностранных СМИ
Роскомнадзор ограничил доступ к 81 ресурсу подсанкционных иностранных СМИ, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Служба заблокировала издания из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, четыре общеевропейских СМИ и др.
В конце июня МИД России сообщил, что Россия в качестве ответной меры на запрет Евросоюза любой вещательной активности трех российских СМИ («РИА Новости», «Известия» и «Российская газета») введет встречные ограничения относительно 81 европейского СМИ.
Под санкции российского МИДа, в частности, попали СМИ 25 европейских государств. В ведомстве пообещали, что если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение.
17 мая ЕС объявил о запрете вещания трех российских СМИ. В заявлении ЕС было указано, что средства массовой информации «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ», освещая военную операцию на Украине.