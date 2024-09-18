Татьяна Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries

Сам Бакальчук заявил, что на него и его команду пытались напасть, когда они приехали в офис Wildberries «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что никаких встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было. Кроме того, на одном из опубликованных видео видно, что перед началом стрельбы один из участников инцидента разбивает окно для прохода в здание.