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Татьяна Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries

Ведомости

Основательница Wildberries обратилась к своему супругу Владиславу после стрельбы у офиса компании в Москве. Видеообращение было опубликовано в Telegram-канале предпринимательницы.

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» – сказала она.

Днем 18 сентября произошла попытка рейдерского захвата столичных офисов Wildberries. В одном из них, расположенном в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, произошла стрельба, погибли два охранника офиса. Татьяна Бакальчук обвинила в произошедшем сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука. По ее словам, супруг прибыл в офис с вооруженной охраной.

Сам Бакальчук заявил, что на него и его команду пытались напасть, когда они приехали в офис Wildberries «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что никаких встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было. Кроме того, на одном из опубликованных видео видно, что перед началом стрельбы один из участников инцидента разбивает окно для прохода в здание.

В Wildberries сообщили и о попытке захвата второго офиса около метро «Динамо». По заявлению пресс-службы, группа «людей в спортивно-военной форме, часть из которых была в масках» в составе до 40 человек сломала дверь и применили физическую силу к охраннику. Заявлялось, что в предполагаемом рейде участвовали «друзья Владислава Сергей Ануфриев и Владимир Бакин».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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