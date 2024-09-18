Татьяна Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
Основательница Wildberries обратилась к своему супругу Владиславу после стрельбы у офиса компании в Москве. Видеообращение было опубликовано в Telegram-канале предпринимательницы.
«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» – сказала она.
Днем 18 сентября произошла попытка рейдерского захвата столичных офисов Wildberries. В одном из них, расположенном в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, произошла стрельба, погибли два охранника офиса. Татьяна Бакальчук обвинила в произошедшем сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука. По ее словам, супруг прибыл в офис с вооруженной охраной.
Сам Бакальчук заявил, что на него и его команду пытались напасть, когда они приехали в офис Wildberries «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что никаких встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было. Кроме того, на одном из опубликованных видео видно, что перед началом стрельбы один из участников инцидента разбивает окно для прохода в здание.
В Wildberries сообщили и о попытке захвата второго офиса около метро «Динамо». По заявлению пресс-службы, группа «людей в спортивно-военной форме, часть из которых была в масках» в составе до 40 человек сломала дверь и применили физическую силу к охраннику. Заявлялось, что в предполагаемом рейде участвовали «друзья Владислава Сергей Ануфриев и Владимир Бакин».