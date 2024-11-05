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Самолет Uzbekistan Airways экстренно сел из-за самочувствия россиянина

Ведомости

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Ташкента в Нью-Йорк, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

По данным авиакомпании, на борту воздушного судна стало плохо гражданину России 1967 г. рождения. В 07:35 (5:35 мск) самолет приземлился в международном аэропорту Ташкента, где россиянина ожидала скорая медицинская помощь.

17 сентября летевший из Москвы в Минеральные Воды самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. По данным представителей аэровокзала, рейс SU1338 экстренно сел «по причине плохого самочувствия одного из пассажиров».

18 мая самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Хабаровск – Красноярск, вынужденно сел в Братске из-за ухудшения самочувствия пассажира. После посадки пассажира передали медикам с признаками инфаркта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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