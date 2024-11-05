Самолет Uzbekistan Airways экстренно сел из-за самочувствия россиянина
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Ташкента в Нью-Йорк, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.
По данным авиакомпании, на борту воздушного судна стало плохо гражданину России 1967 г. рождения. В 07:35 (5:35 мск) самолет приземлился в международном аэропорту Ташкента, где россиянина ожидала скорая медицинская помощь.
18 мая самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Хабаровск – Красноярск, вынужденно сел в Братске из-за ухудшения самочувствия пассажира. После посадки пассажира передали медикам с признаками инфаркта.