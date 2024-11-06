Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что гардероб женщин в России является следствием их политического выбора. Об этом он заявил в Совете Федерации в ходе церемонии открытия выставки «Традиционные женские образы России».
Фадеев отметил, что выбор одежды означает принадлежность к определенному культурному коду. В России, в отличие от мусульманских стран, нет традиции «закатать женщину с головы до ног в темные одежды», это традиция «извне», отмечает глава СПЧ. В нашей стране «я вижу яркую красивую одежду, причем из самых разных регионов нашей страны. Одежда разная, но она вся красивая, вся великолепная», подчеркивает Фадеев.
Выбор, по мнению политика, состоит для России в том, чтобы определиться, нужна нам «женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция».
В конце октября Фадеев представил общественно-экспертный доклад «Миграционная политика и национальные цели развития России», цель которого – сформировать контуры для обновленной Концепции государственной миграционной политики РФ. Текущий документ, утвержденный в 2018 г., прекратит свое действие в 2025 г.