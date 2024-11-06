Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России

Фадеев отметил, что выбор одежды означает принадлежность к определенному культурному коду. В России, в отличие от мусульманских стран, нет традиции «закатать женщину с головы до ног в темные одежды», это традиция «извне», отмечает глава СПЧ. В нашей стране «я вижу яркую красивую одежду, причем из самых разных регионов нашей страны. Одежда разная, но она вся красивая, вся великолепная», подчеркивает Фадеев.