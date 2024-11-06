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Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России

Ведомости

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что гардероб женщин в России является следствием их политического выбора. Об этом он заявил в Совете Федерации в ходе церемонии открытия выставки «Традиционные женские образы России».

Фадеев отметил, что выбор одежды означает принадлежность к определенному культурному коду. В России, в отличие от мусульманских стран, нет традиции «закатать женщину с головы до ног в темные одежды», это традиция «извне», отмечает глава СПЧ. В нашей стране «я вижу яркую красивую одежду, причем из самых разных регионов нашей страны. Одежда разная, но она вся красивая, вся великолепная», подчеркивает Фадеев.

Выбор, по мнению политика, состоит для России в том, чтобы определиться, нужна нам «женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция».

В конце октября Фадеев представил общественно-экспертный доклад «Миграционная политика и национальные цели развития России», цель которого – сформировать контуры для обновленной Концепции государственной миграционной политики РФ. Текущий документ, утвержденный в 2018 г., прекратит свое действие в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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