ВЦИОМ: 66% россиян не считают высшее образование обязательным фактором успеха

Обучение в высшем учебном заведении чаще, чем когда-либо ранее, воспринимается россиянами как социальный лифт, сообщает ВЦИОМ. Показатель составил 18% – это вдвое больше по сравнению с уровнем 2004 г. (9%) и на пять процентных пунктов в сравнении с предыдущим замером в 2019 г. (13%). Социальное давление мотивом получения высшего образования считают 11%, в 2019 г. показатель был на уровне 18%. Реже опрошенные упоминали возможность оказаться в культурной, образованной среде (7%) и получить отсрочку от армии (5%).