ВЦИОМ: 66% россиян не считают высшее образование обязательным фактором успеха
В последние пять лет мнение о том, что люди без высшего образования обречены на низкооплачиваемую и непрестижную работу, теряет актуальность, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов, метод опроса – телефонное интервью.
«В текущем замере доля россиян, разделяющих эту точку зрения, опустилась до рекордно низких 31%, тогда как вплоть до 2018 г. она колебалась в пределах 41-46%. Большая часть опрошенных с вышеуказанным суждением сегодня не согласна (66%)», – говорится в результатах опроса.
Среди основных мотивов получения образования – успешное трудоустройство (38%), получение специальных знаний (26%) и построение карьеры (22%). 60% опрошенных согласились, что высшее образование обеспечивает успешную карьеру и облегчает достижение жизненных целей.
Обучение в высшем учебном заведении чаще, чем когда-либо ранее, воспринимается россиянами как социальный лифт, сообщает ВЦИОМ. Показатель составил 18% – это вдвое больше по сравнению с уровнем 2004 г. (9%) и на пять процентных пунктов в сравнении с предыдущим замером в 2019 г. (13%). Социальное давление мотивом получения высшего образования считают 11%, в 2019 г. показатель был на уровне 18%. Реже опрошенные упоминали возможность оказаться в культурной, образованной среде (7%) и получить отсрочку от армии (5%).
В мае 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ писали, что большая часть опрошенных родителей (40%) удовлетворились бы получением их детьми диплома бакалавра или специалиста. При этом бюджетное финансирование не способно обеспечить всеобщий запрос на диплом вуза, а коммерческий сегмент в последние годы сокращался, говорилось в исследовании.