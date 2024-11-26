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ВЦИОМ: 66% россиян не считают высшее образование обязательным фактором успеха

Ведомости

В последние пять лет мнение о том, что люди без высшего образования обречены на низкооплачиваемую и непрестижную работу, теряет актуальность, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нем приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов, метод опроса – телефонное интервью.

«В текущем замере доля россиян, разделяющих эту точку зрения, опустилась до рекордно низких 31%, тогда как вплоть до 2018 г. она колебалась в пределах 41-46%. Большая часть опрошенных с вышеуказанным суждением сегодня не согласна (66%)», – говорится в результатах опроса.

Среди основных мотивов получения образования – успешное трудоустройство (38%), получение специальных знаний (26%) и построение карьеры (22%). 60% опрошенных согласились, что высшее образование обеспечивает успешную карьеру и облегчает достижение жизненных целей.

Обучение в высшем учебном заведении чаще, чем когда-либо ранее, воспринимается россиянами как социальный лифт, сообщает ВЦИОМ. Показатель составил 18% – это вдвое больше по сравнению с уровнем 2004 г. (9%) и на пять процентных пунктов в сравнении с предыдущим замером в 2019 г. (13%). Социальное давление мотивом получения высшего образования считают 11%, в 2019 г. показатель был на уровне 18%. Реже опрошенные упоминали возможность оказаться в культурной, образованной среде (7%) и получить отсрочку от армии (5%).

В мае 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ писали, что большая часть опрошенных родителей (40%) удовлетворились бы получением их детьми диплома бакалавра или специалиста. При этом бюджетное финансирование не способно обеспечить всеобщий запрос на диплом вуза, а коммерческий сегмент в последние годы сокращался, говорилось в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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