Усманов приостановил деятельность на посту президента FIE
Бизнесмен Алишер Усманов приостановил деятельность на посту главы Международной федерации фехтования (FIE), сообщается в документе на сайте федерации.
«Исполнительный комитет FIE собрался 1 декабря 2024 г. и был проинформирован о решении Алишера Усманова добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента Международной федерации фехтования в целях обеспечения эффективной работы федерации. Исполнительный комитет принял и ратифицировал решение Усманова», – говорится в заявлении FIE.
Временным исполняющим обязанности президента стал представитель Греции Эммануэль Кациадакис.
Как сообщил ТАСС представитель Усманова, решение принято во избежание распространения на организацию введенных в отношении него санкций.
Усманов был избран президентом FIE 30 ноября. Выборы состоялись в Ташкенте. 71-летний Усманов набрал 120 голосов. Его единственный соперник, президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, получил 26 голосов.
Фехтованием Усманов занимался с детства, он стал мастером спорта и входил в сборную команду СССР. В 2008 г. предприниматель впервые возглавил FIE, а затем переизбирался на этот пост в 2012, 2016, 2021 гг. В марте 2022 г. он добровольно приостановил полномочия президента федерации.