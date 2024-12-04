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Усманов приостановил деятельность на посту президента FIE

Ведомости

Бизнесмен Алишер Усманов приостановил деятельность на посту главы Международной федерации фехтования (FIE), сообщается в документе на сайте федерации.

«Исполнительный комитет FIE собрался 1 декабря 2024 г. и был проинформирован о решении Алишера Усманова добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента Международной федерации фехтования в целях обеспечения эффективной работы федерации. Исполнительный комитет принял и ратифицировал решение Усманова», – говорится в заявлении FIE.

Временным исполняющим обязанности президента стал представитель Греции Эммануэль Кациадакис.

Как сообщил ТАСС представитель Усманова, решение принято во избежание распространения на организацию введенных в отношении него санкций.

Усманов был избран президентом FIE 30 ноября. Выборы состоялись в Ташкенте. 71-летний Усманов набрал 120 голосов. Его единственный соперник, президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, получил 26 голосов.

Фехтованием Усманов занимался с детства, он стал мастером спорта и входил в сборную команду СССР. В 2008 г. предприниматель впервые возглавил FIE, а затем переизбирался на этот пост в 2012, 2016, 2021 гг. В марте 2022 г. он добровольно приостановил полномочия президента федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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