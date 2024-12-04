Усманов приостановил деятельность на посту президента FIE

Фехтованием Усманов занимался с детства, он стал мастером спорта и входил в сборную команду СССР. В 2008 г. предприниматель впервые возглавил FIE, а затем переизбирался на этот пост в 2012, 2016, 2021 гг. В марте 2022 г. он добровольно приостановил полномочия президента федерации.