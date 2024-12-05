Премию «Большая книга – 2024» вручили Алексею Варламову за роман «Одсун»

Жюри специального приза «Выбор поколения», в соcтав которого вошли студенты факультета креативных индустрий и факультета мировой экономики и мировой политики «Высшей школы экономики», выбрало победителем роман Нади Алексеевой «Полунощница» с формулировкой за «искреннюю и вдохновляющую историю, в которой прошлое и настоящее объединяются и позволяют с надеждой смотреть в будущее». Номинация призвана популяризовать современную прозу в молодежной среде.