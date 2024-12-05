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Премию «Большая книга – 2024» вручили Алексею Варламову за роман «Одсун»

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Победителем премии «Большая книга» в 2024 г. за роман «Одсун» стал писатель Алексей Варламов. Об этом сообщили в Telegram-канале премии.

«Одсун» – в переводе с чешского означает «выселение». Действие романа происходит в 2010-х гг. Главный герой приезжает в Чехию и оказывается в старом доме, принадлежавшем семье судетских немцев, в истории которых он находит параллели со своей судьбой.

Это уже третья «Большая книга» в послужном списке Варламова. Он занимал вторые места в 2006 г. (за биографию «Алексей Толстой») и в 2022 г. (за биографию «Имя Розанова»).

Второе место получил Михаил Шемякин за книгу «Моя жизнь: до изгнания», третье место занял Захар Прилепин со сборником рассказов «Собаки и другие люди».

Приз за первое место составляет 3 млн руб., за второе – 1,5 млн руб., за третье – 1 млн руб.

В номинации «Литблог» победила Елена Нещерет из Санкт-Петербурга, автор Telegram-канала «Марселизация».

Жюри специального приза «Выбор поколения», в соcтав которого вошли студенты факультета креативных индустрий и факультета мировой экономики и мировой политики «Высшей школы экономики», выбрало победителем роман Нади Алексеевой «Полунощница» с формулировкой за «искреннюю и вдохновляющую историю, в которой прошлое и настоящее объединяются и позволяют с надеждой смотреть в будущее». Номинация призвана популяризовать современную прозу в молодежной среде.

В «народном голосовании» на сайте рекомендательного сервиса LiveLib места распределились следующим образом: первое место – «Улан Далай», дебютная книга писательницы Натальи Илишкиной, второе место – «Тоннель» Яны Вагнер, третье место – «Магазин работает до наступления тьмы» Дарьи Бобылевой. Читатели могли отдать свой голос с 1 по 30 ноября. В выборе победителей участвовали 6 025 человек.

«Улан Далай» - обширная сага о судьбах трех поколений донских калмыков‑казаков на фоне исторических событий XX века. Роман основан на архивных материалах, рассказах свидетелей времени и их потомков.

Специальный приз «За вклад в литературу» присудили киноконцерну «Мосфильм». Приз получил сценарист и режиссер Александр Бородянский (сценарист фильмов «Ворошиловский стрелок», «Курьер», «Мы из джаза», «Афоня»).

В этом году в шорт-лист «Большой книги» вошли 14 произведений: Василий Аксенов «Флегонт, Февруса и другие», Надя Алексеева «Полунощница», Владимир Березин «Уранотипия», Дарья Бобылева «Магазин работает до наступления тьмы», Яна Вагнер «Тоннель», Алексей Варламов «Одсун», Андрей Волос «Облака перемен», Денис Драгунский «Подлинная жизнь Дениса Кораблева», Наталья Илишкина «Улан Далай», Захар Прилепин «Собаки и другие люди», Михаил Тарковский «42-й до востребования», Михаил Шемякин «Моя жизнь: до изгнания», Мршавко Штапич «Устойчивое развитие», Глеб Шульпяков «Батюшков не болен».

В 2023 г. главный приз «Большой книги» достался Евгению Водолазкину за роман «Чагин». В «народном голосовании» победил Захар Прилепин с романом «Шолохов. Незаконный».

Национальная литературная премия «Большая книга» была учреждена в 2005 г. Вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Направлена на поиск авторов, вносящих существенный вклад в развитие культуры и поднимающих значимость современной отечественной литературы. Общий премиальный фонд премии составляет 5,5 млн руб.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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