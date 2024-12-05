Землятресение магнитудой 7,3 произошло в Северной Калифорнии
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Северной Калифорнии, толчки зафиксированы в Сан-Франциско, передает Геологическая служба США (USGS).
В связи с этим Национальная метеорологическая служба США (NOAA) выпустила предупреждение о цунами. Тревога действует для участков побережья в штатах Калифорния и Орегон.
Последнее относительно сильное землетрясение произошло в США в июле 2023 г. Тогда у берегов штата Аляска зафиксировали толчки магнитудой 7,4.