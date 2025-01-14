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В России вынесли первый приговор по делу об угрозе безопасности движения

Ведомости

В Дагестане вынесли первый в России приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

На скамье подсудимых оказался 18-летний житель Каспийска, который 31 декабря 2023 г. на автомобиле Porsche Cayenne намеренно выехал на встречную полосу, тем самым создавая угрозу другим участникам движения. Уголовное дело было возбуждено по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

Обвиняемый признал вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Мировой судья Каспийска назначил ему штраф в 180 000 руб.

Статья УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» вступила в силу 15 апреля 2017 г. Она предусматривает ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств. Статья предполагает штрафы от 150 000 до 300 000 руб., либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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