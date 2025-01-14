В России вынесли первый приговор по делу об угрозе безопасности движения

Статья УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» вступила в силу 15 апреля 2017 г. Она предусматривает ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств. Статья предполагает штрафы от 150 000 до 300 000 руб., либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.