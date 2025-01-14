В России вынесли первый приговор по делу об угрозе безопасности движения
В Дагестане вынесли первый в России приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
На скамье подсудимых оказался 18-летний житель Каспийска, который 31 декабря 2023 г. на автомобиле Porsche Cayenne намеренно выехал на встречную полосу, тем самым создавая угрозу другим участникам движения. Уголовное дело было возбуждено по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).
Обвиняемый признал вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Мировой судья Каспийска назначил ему штраф в 180 000 руб.
Статья УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» вступила в силу 15 апреля 2017 г. Она предусматривает ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств. Статья предполагает штрафы от 150 000 до 300 000 руб., либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.