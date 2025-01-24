МВД Белоруссии внесло комика Комиссаренко в список экстремистов

30 декабря 2024 г. Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд признал его виновным по ст. 130 ч. 1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст. 367 ч. 2 (клевета в отношении президента Республики Беларусь), ст. 368 ч. 1 (оскорбление президента Республики Беларусь).