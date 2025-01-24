Путин наградил Мартемьянова орденом «Мужества» посмертно
Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом «Мужества» корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, погибшего в результате обстрела беспилотника в Донецкой народной республике. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
4 января стало известно, что Мартемьянов скончался от ранений, полученных в результате удара украинского дрона по гражданской машине в Донецкой народной республике. ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю, который двигался по трассе Донецк – Горловка.
8 января Мартемьянова посмертно наградили орденом Донецкой народной республики. Председатель Народного совета ДНР Константин Кузьмин вручил награду родителям погибшего.