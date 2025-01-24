В Курске арестован подрядчик по делу о хищении на фортификационных сооружениях
Ленинский районный суд Курска арестовал директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова, который обвиняется в хищении более 43,5 млн руб., выделенных на возведение фортификационных сооружений в области. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.
По версии следствия, Федоров в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение денег, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории Курской области.
Фигурант на суде возражал против ареста и заявил, что у возглавляемой им организации есть заказы, которые в случае его заключения под стражу могут быть не исполнены. Среди них – строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Курской области и восстановление многоквартирных домов в Мариуполе Донецкой народной республики. Федоров пояснил, что на данный момент только он имеет возможность распоряжаться финансовыми средствами, которые выделены на эти объекты, и подписывать необходимые документы, а арест повлечет срыв работ.
Суд ходатайство о заключении под стражу удовлетворил. Федоров пробудет под арестом до 22 марта.
В декабре также были арестованы бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и его экс-заместитель Игорь Грабин. В январе под стражу была отправлена заместитель главы корпорации Снежана Мартьянова. По версии следствия, писал ТАСС, Лукин давал Грабину устные заведомо незаконные распоряжения, что повлекло необоснованное расходование 173,2 млн руб., предназначенных для строительства фортификационных сооружений в приграничье Курской области. По данным агентства, в 2023 г. Грабин заключил договор и оплатил работы по возведению этих сооружений, хотя корпорация ранее выплатила деньги за эти же услуги другой строительной компании.