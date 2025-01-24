В Курске арестован подрядчик по делу о хищении на фортификационных сооружениях

Фигурант на суде возражал против ареста и заявил, что у возглавляемой им организации есть заказы, которые в случае его заключения под стражу могут быть не исполнены. Среди них – строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Курской области и восстановление многоквартирных домов в Мариуполе Донецкой народной республики. Федоров пояснил, что на данный момент только он имеет возможность распоряжаться финансовыми средствами, которые выделены на эти объекты, и подписывать необходимые документы, а арест повлечет срыв работ.