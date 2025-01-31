Молодежные объединения могут лишить господдержки из-за иноагента в руководстве
В Госдуму внесен законопроект о запрете господдержки молодежных и детских общественных объединений в случае, если в состав их руководящих органов входят физические лица – иностранные агенты, а также если само объединение имеет статус иноагента. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами проекта являются депутаты и сенаторы от ЛДПР, в том числе лидер партии Леонид Слуцкий. Изменения предлагаются в федеральный закон о господдержке молодежных и детских общественных объединений. Речь идет о ст. 4, которая определяет условия для предоставления помощи от государства.
Сейчас господдержка возможна, если объединение является юридическим лицом и действует на постоянной основе не менее одного года с момента регистрации. Парламентарии предлагают добавить еще одно требование: объединения не должны иметь статус иноагента, а в состав их руководящих органов не должны входить физические лица – иностранные агенты.
«Цель любой государственной поддержки состоит в создании благоприятных условий для общественно-полезной деятельности, для реализации необходимых государству проектов. Как правило, иностранное влияние не отвечает государственным и общественным интересам, поэтому государственная поддержка деятельности иностранных агентов недопустима», – сказано в пояснительной записке.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Кроме того, президент РФ Владимир Путин в июле 2023 г. подписал закон, согласно которому иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.
28 января председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев («Единая Россия») сообщил, что в нижнюю палату парламента в ближайшее время внесут проект об увеличении штрафов для иноагентов.