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Молодежные объединения могут лишить господдержки из-за иноагента в руководстве

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о запрете господдержки молодежных и детских общественных объединений в случае, если в состав их руководящих органов входят физические лица – иностранные агенты, а также если само объединение имеет статус иноагента. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами проекта являются депутаты и сенаторы от ЛДПР, в том числе лидер партии Леонид Слуцкий. Изменения предлагаются в федеральный закон о господдержке молодежных и детских общественных объединений. Речь идет о ст. 4, которая определяет условия для предоставления помощи от государства.

Сейчас господдержка возможна, если объединение является юридическим лицом и действует на постоянной основе не менее одного года с момента регистрации. Парламентарии предлагают добавить еще одно требование: объединения не должны иметь статус иноагента, а в состав их руководящих органов не должны входить физические лица – иностранные агенты.

«Цель любой государственной поддержки состоит в создании благоприятных условий для общественно-полезной деятельности, для реализации необходимых государству проектов. Как правило, иностранное влияние не отвечает государственным и общественным интересам, поэтому государственная поддержка деятельности иностранных агентов недопустима», – сказано в пояснительной записке.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Кроме того, президент РФ Владимир Путин в июле 2023 г. подписал закон, согласно которому иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

28 января председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев («Единая Россия») сообщил, что в нижнюю палату парламента в ближайшее время внесут проект об увеличении штрафов для иноагентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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