Молодежные объединения могут лишить господдержки из-за иноагента в руководстве

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Кроме того, президент РФ Владимир Путин в июле 2023 г. подписал закон, согласно которому иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности.