Россиян предупредили о мошеннической схеме с выплатами участникам спецоперации
Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества распространяют новую схему с обещанием выплат ветеранам и участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
При такой схеме мошенничества на электронные почты приходят письма, в которых сообщается, что ветеранам спецоперации и действующим военным, участвующим в боевых действиях, будет предоставлена единовременная выплата, для получения которой нужно направить заявление в свою воинскую часть или в учреждение, в котором был подписан контракт с Минобороны. Собеседник агентства уточнил, что эти сообщения являются фейковыми, а адрес, с которого ведется рассылка, не имеет никакого отношения к оборонному ведомству.
Источник призвал не отвечать на такие сообщения, не скачивать вложения, прикрепленные к ним файлы и не переходить по ссылкам, указанным в письмах. По его словам, с их помощью мошенники могут завладеть личными данными и получить контроль над персональным устройством.
8 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых из Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях. ФСБ и МВД России должны исполнить поручение до 1 июля 2025 г.
19 декабря Путин говорил, что из-за звонков мошенников с территории Украины россияне потеряли свыше 250 млрд руб. (период, за который преступники выманили эту сумму, он не уточнил). По его словам, власти Украины используют политику телефонного мошенничества на уровне государственных практик для дестабилизации России в период проведения спецоперации.