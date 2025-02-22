Россиян предупредили о мошеннической схеме с выплатами участникам спецоперации

При такой схеме мошенничества на электронные почты приходят письма, в которых сообщается, что ветеранам спецоперации и действующим военным, участвующим в боевых действиях, будет предоставлена единовременная выплата, для получения которой нужно направить заявление в свою воинскую часть или в учреждение, в котором был подписан контракт с Минобороны. Собеседник агентства уточнил, что эти сообщения являются фейковыми, а адрес, с которого ведется рассылка, не имеет никакого отношения к оборонному ведомству.