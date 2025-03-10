Снявшийся в «Гарри Поттере» актер Саймон Фишер-Беккер умер на 64-м году жизни

Фишер-Бекер известен благодаря ролям межгалактического торговца Дориума Малдовара в сериале «Доктор Кто» и приведения «Толстого монаха» в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Он родился в 1961 г. в Великобритании. Дебют в кино Фишера-Бекера состоялся в 1990 г. в фильме «Семь холмов Рима», где он сыграл роль менеджера магазина. Всего за свою карьеру он сыграл в 16 фильмах и телесериалах, а также строил карьеру в театре.