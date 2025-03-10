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Снявшийся в «Гарри Поттере» актер Саймон Фишер-Беккер умер на 64-м году жизни

Ведомости

Британский актер Саймон Фишер-Бекер умер в возрасте 63 лет, сообщает газета Metro со ссылкой на агента актера Кима Берри.

О причинах смерти актера не сообщается.

Фишер-Бекер известен благодаря ролям межгалактического торговца Дориума Малдовара в сериале «Доктор Кто» и приведения «Толстого монаха» в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Он родился в 1961 г. в Великобритании. Дебют в кино Фишера-Бекера состоялся в 1990 г. в фильме «Семь холмов Рима», где он сыграл роль менеджера магазина. Всего за свою карьеру он сыграл в 16 фильмах и телесериалах, а также строил карьеру в театре.

В сентябре 2024 г. скончалась британская актриса Мэгги Смит. С 2001 по 2011 г. она играла роль заместителя директора Хогвартса профессора Макгонагалл в серии фильмов о «Гарри Поттере». За роль Вайолет Кроули, вдовствующей графини Грэнтэм, в сериале «Аббатство Даунтон» Смит получила три премии «Эмми».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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