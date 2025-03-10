Снявшийся в «Гарри Поттере» актер Саймон Фишер-Беккер умер на 64-м году жизни
Британский актер Саймон Фишер-Бекер умер в возрасте 63 лет, сообщает газета Metro со ссылкой на агента актера Кима Берри.
О причинах смерти актера не сообщается.
Фишер-Бекер известен благодаря ролям межгалактического торговца Дориума Малдовара в сериале «Доктор Кто» и приведения «Толстого монаха» в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Он родился в 1961 г. в Великобритании. Дебют в кино Фишера-Бекера состоялся в 1990 г. в фильме «Семь холмов Рима», где он сыграл роль менеджера магазина. Всего за свою карьеру он сыграл в 16 фильмах и телесериалах, а также строил карьеру в театре.
В сентябре 2024 г. скончалась британская актриса Мэгги Смит. С 2001 по 2011 г. она играла роль заместителя директора Хогвартса профессора Макгонагалл в серии фильмов о «Гарри Поттере». За роль Вайолет Кроули, вдовствующей графини Грэнтэм, в сериале «Аббатство Даунтон» Смит получила три премии «Эмми».