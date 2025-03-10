Путин наградил Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Аллегрова родилась в 1952 г. в Ростове-на-Дону. Артистка известна такими композициями, как «Угонщица», «Младший лейтенант», «Транзитный пассажир», «Не первый» и др. В 1990-е началась активная концертная деятельность певицы как сольной артистки. В 1992 г. она дала пять концертов в «Олимпийском» за три дня. В 2002 г. Аллегрова удостоилась звания заслуженной артистки России, в 2010 г. - народной. Аллегрова является обладательницей нескольких «Золотых граммофонов».