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Путин наградил Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

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Президент Владимир Путин наградил артистку Ирину Аллегрову орденом «За услуги в культуре и искусстве», следует из соответствующего указа.

В документе указано, что она была удостоена награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Аллегрова родилась в 1952 г. в Ростове-на-Дону. Артистка известна такими композициями, как «Угонщица», «Младший лейтенант», «Транзитный пассажир», «Не первый» и др. В 1990-е началась активная концертная деятельность певицы как сольной артистки. В 1992 г. она дала пять концертов в «Олимпийском» за три дня. В 2002 г. Аллегрова удостоилась звания заслуженной артистки России, в 2010 г. - народной. Аллегрова является обладательницей нескольких «Золотых граммофонов».

27 декабря Путин подписал указ, согласно которому артист Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Михаил Боярский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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