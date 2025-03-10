Суд оштрафовал дизайнера Лебедева по статье об оскорблении чувств верующих
Дизайнер Артемий Лебедев оштрафован на 40 000 руб. по статье об оскорблении чувств верующих, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции
Лебедева признали виновным по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (Умышленное публичное осквернение религиозной символики). Что стало поводом для возбуждение дела об административном правонарушении, не уточняется.
В ноябре 2024 г. член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») потребовал привлечь дизайнера к административной ответственности за публикацию в соцсетях фотографии ковра с изображением Богоматери в курительном дыму. Тогда депутат обратился с соответствующим обращением к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину.
Сам Хамзаев, комментируя вынесенный штраф, написал в Telegram, что решение суда является «правильным и справедливым». По его мнению, за «повторную такую же гнусную провокацию» Лебедев должен быть привлечен уже к уголовной ответственности.