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Суд оштрафовал дизайнера Лебедева по статье об оскорблении чувств верующих

Ведомости

Дизайнер Артемий Лебедев оштрафован на 40 000 руб. по статье об оскорблении чувств верующих, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции

Лебедева признали виновным по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (Умышленное публичное осквернение религиозной символики). Что стало поводом для возбуждение дела об административном правонарушении, не уточняется.

В ноябре 2024 г. член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») потребовал привлечь дизайнера к административной ответственности за публикацию в соцсетях фотографии ковра с изображением Богоматери в курительном дыму. Тогда депутат обратился с соответствующим обращением к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину.

Сам Хамзаев, комментируя вынесенный штраф, написал в Telegram, что решение суда является «правильным и справедливым». По его мнению, за «повторную такую же гнусную провокацию» Лебедев должен быть привлечен уже к уголовной ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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