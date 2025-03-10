Суд оштрафовал дизайнера Лебедева по статье об оскорблении чувств верующих

В ноябре 2024 г. член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») потребовал привлечь дизайнера к административной ответственности за публикацию в соцсетях фотографии ковра с изображением Богоматери в курительном дыму. Тогда депутат обратился с соответствующим обращением к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину.