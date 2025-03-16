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У актера Марка Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии

Ведомости

Российский актер Марк Эйдельштейн приехал в Нижний Новгород и намерен уточнить детали по документам, связанным с его отсрочкой от службы в армии. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на пресс-службу актера.

«Сейчас, когда закончился наградной сезон, Марк приехал в родной Нижний Новгород – и мы уточним все детали по документам», – сказали агентству.

В пресс-службе уточнили, что Эйдельштейн является аспирантом филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского.

Telegram-канал Mash 16 марта сообщил, что у актера истек срок отсрочки от службы в армии и теперь его якобы разыскивает военный комиссариат Нижнего Новгорода. Сам Эйдельштейн позднее связался с администрацией канала и объяснил, что вовремя не сдал сессию и не предоставил необходимые документы.

Эйдельштейну 23 года. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Шона Бейкера «Анора». Кинокартина взяла главные «Оскары» на церемонии в Лос-Анджелесе, в том числе победив в номинациях на лучший фильм, оригинальный сценарий и монтаж, а также на лучших режиссера и актрису. Эйдельштейн вместе с актером Юрой Борисовым, который был номинантом в категории «Лучшая мужская роль второго плана», посетили церемонию награждения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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