У актера Марка Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии
Российский актер Марк Эйдельштейн приехал в Нижний Новгород и намерен уточнить детали по документам, связанным с его отсрочкой от службы в армии. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на пресс-службу актера.
«Сейчас, когда закончился наградной сезон, Марк приехал в родной Нижний Новгород – и мы уточним все детали по документам», – сказали агентству.
В пресс-службе уточнили, что Эйдельштейн является аспирантом филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского.
Telegram-канал Mash 16 марта сообщил, что у актера истек срок отсрочки от службы в армии и теперь его якобы разыскивает военный комиссариат Нижнего Новгорода. Сам Эйдельштейн позднее связался с администрацией канала и объяснил, что вовремя не сдал сессию и не предоставил необходимые документы.
Эйдельштейну 23 года. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Шона Бейкера «Анора». Кинокартина взяла главные «Оскары» на церемонии в Лос-Анджелесе, в том числе победив в номинациях на лучший фильм, оригинальный сценарий и монтаж, а также на лучших режиссера и актрису. Эйдельштейн вместе с актером Юрой Борисовым, который был номинантом в категории «Лучшая мужская роль второго плана», посетили церемонию награждения.