У актера Марка Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии

Эйдельштейну 23 года. Он сыграл одну из главных ролей в фильме Шона Бейкера «Анора». Кинокартина взяла главные «Оскары» на церемонии в Лос-Анджелесе, в том числе победив в номинациях на лучший фильм, оригинальный сценарий и монтаж, а также на лучших режиссера и актрису. Эйдельштейн вместе с актером Юрой Борисовым, который был номинантом в категории «Лучшая мужская роль второго плана», посетили церемонию награждения.