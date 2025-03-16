Сербия объявит 18 марта днем траура после пожара в Северной Македонии
Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования властям Северной Македонии в связи с пожаром в ночном клубе, в результате которого погибли более 50 человек и еще десятки пострадали. Вучич предложил объявить 18 марта в Сербии днем траура, пишет Blic.
Пожар в городе Кочани Северной Македонии произошел в ночном клубе во время концерта в ночь на 16 марта.
Вучич сообщил, что выразил соболезнования президенту республики Гордане Сильяновской-Давковой в связи с трагедией. Он также рассказал в Instagram
По информации DANAS, число погибших в результате трагедии возросло до 59, пострадавших – до 155 человек. Директор больницы в Кочани Кристина Серафимовска сообщила, что возраст погибших составлял от 14 до 25 лет. По данным МВД, пожар произошел из-за искр от использования пиротехники на концерте. Организаторы концерта были арестованы, сообщили также СМИ Северной Македонии.