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Сербия объявит 18 марта днем траура после пожара в Северной Македонии

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования властям Северной Македонии в связи с пожаром в ночном клубе, в результате которого погибли более 50 человек и еще десятки пострадали. Вучич предложил объявить 18 марта в Сербии днем траура, пишет Blic.

Пожар в городе Кочани Северной Македонии произошел в ночном клубе во время концерта в ночь на 16 марта.

Вучич сообщил, что выразил соболезнования президенту республики Гордане Сильяновской-Давковой в связи с трагедией. Он также рассказал в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что предложил от имени Сербии «направить вертолеты и другие медицинские транспортные средства», а также медицинские бригады в качестве помощи и разместить пострадавших в Кочани в больницах Сербии. «Я сообщил президенту, что Сербия объявит 18 марта Днем траура в связи с трагедией, и выразил уверенность в том, что народ братской Северной Македонии, с той силой и солидарностью, которые он всегда демонстрировал, сможет преодолеть эту великую трагедию и найти путь к восстановлению, – сказал сербский лидер.

По информации DANAS, число погибших в результате трагедии возросло до 59, пострадавших – до 155 человек. Директор больницы в Кочани Кристина Серафимовска сообщила, что возраст погибших составлял от 14 до 25 лет. По данным МВД, пожар произошел из-за искр от использования пиротехники на концерте. Организаторы концерта были арестованы, сообщили также СМИ Северной Македонии.

Россиян нет среди погибших и пострадавших при пожаре, сообщили в посольстве России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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