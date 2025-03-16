Сербия объявит 18 марта днем траура после пожара в Северной Македонии

Вучич сообщил, что выразил соболезнования президенту республики Гордане Сильяновской-Давковой в связи с трагедией. Он также рассказал в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , что предложил от имени Сербии «направить вертолеты и другие медицинские транспортные средства», а также медицинские бригады в качестве помощи и разместить пострадавших в Кочани в больницах Сербии. «Я сообщил президенту, что Сербия объявит 18 марта Днем траура в связи с трагедией, и выразил уверенность в том, что народ братской Северной Македонии, с той силой и солидарностью, которые он всегда демонстрировал, сможет преодолеть эту великую трагедию и найти путь к восстановлению, – сказал сербский лидер.