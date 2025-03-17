С 2022 года более 30 000 украинцев лишились статуса беженца в Швейцарии
С февраля 2022 г. в Швейцарии более 30 000 украинских беженцев лишились статуса S, сообщил государственный секретариат страны по миграции в социальной сети X.
В сообщении сказано, что в Швейцарии остаются 68 254 беженца с Украины с активным статусом S.
Специальный статус S, выдаваемый беженцам в Швейцарии, дает им право на работу, страховку, обучение и возможность свободного перемещения по стране.
Газета SonntagsZeitung в январе писала о том, что власти Швейцарии ужесточили доступ к защите для украинских беженцев. Сообщалось, что теперь, как только беженец получает защиту в другой стране, Швейцария направляет его туда.