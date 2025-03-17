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С 2022 года более 30 000 украинцев лишились статуса беженца в Швейцарии

Ведомости

С февраля 2022 г. в Швейцарии более 30 000 украинских беженцев лишились статуса S, сообщил государственный секретариат страны по миграции в социальной сети X.

В сообщении сказано, что в Швейцарии остаются 68 254 беженца с Украины с активным статусом S.

Специальный статус S, выдаваемый беженцам в Швейцарии, дает им право на работу, страховку, обучение и возможность свободного перемещения по стране.

Газета SonntagsZeitung в январе писала о том, что власти Швейцарии ужесточили доступ к защите для украинских беженцев. Сообщалось, что теперь, как только беженец получает защиту в другой стране, Швейцария направляет его туда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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