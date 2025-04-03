В Москве эвакуировали пассажиров из-за задымления на станции «Текстильщики»

28 марта на станции большой кольцевой линии «Савеловская» произошло задымление. По информации оперативных служб, причиной стало возгорание в вагоне. Движение поездов на участке от «Электрозаводской» до «Хорошевской» временно приостанавливали. Всех пассажиров эвакуировали. Позднее столичный департамент транспорта сообщил, что станцию открыли, она работает в штатном режиме.