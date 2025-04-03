В Москве эвакуировали пассажиров из-за задымления на станции «Текстильщики»
Пассажиров поезда эвакуировали на станции метро «Текстильщики» в Москве из-за задымления под вагоном. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Собеседник агентства уточнил, что, предварительно, никто не пострадал. Поезд отгоняют в депо.
28 марта на станции большой кольцевой линии «Савеловская» произошло задымление. По информации оперативных служб, причиной стало возгорание в вагоне. Движение поездов на участке от «Электрозаводской» до «Хорошевской» временно приостанавливали. Всех пассажиров эвакуировали. Позднее столичный департамент транспорта сообщил, что станцию открыли, она работает в штатном режиме.