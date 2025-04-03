Апелляция оставила в силе приговор депутату Горинову за оправдание терроризма

Апелляция оставила в силе приговор депутату Горинову за оправдание терроризмаЗащита намерена обжаловать решение суда
Апелляционный военный суд отклонил апелляционную жалобы защиты на последний приговор бывшему подмосковному депутату Алексею Горинову, сообщила «Ведомостям» его адвокат Алена Савельева. 29 ноября прошлого года суд назначил ему три года по делу об оправдании терроризма. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.
В июле 2022 г. Горинова приговорили к семи годам колонии по ст. 207.3 УК (о военных фейках) из-за антивоенного выступления на собрании муниципальных депутатов. Через два месяца срок сократили на один месяц.
Но в 2023 г. было заведено новое дело уже об оправдании терроризма. По версии следствия, Горинов в разговоре с другими осужденными оправдывал подрыв Крымского моста, а также действия батальона «Азов» и подразделения ГУР «Кракен», признанных в России террористическими организациями. В ноябре 2024 г. суд признал его виновным, назначив три года лишения свободы. Горинова перевели в ИК строгого режима, а итоговый срок наказания составил пять лет.
Горинов был муниципальным депутатом Красносельского района Москвы. 15 марта 2022 г., вскоре после начала российской спецоперации на Украине, на заседании совета депутатов округа обсуждался план по досуговой и социальной работе с населением. Горинов выступил против этого плана, обосновав свою позицию тем, что он неуместен на фоне происходящих боевых действий в соседней стране. В своем последнем слове 29 ноября 2024 г. Горинов вновь выступил против проведения спецоперации. На заседании в марте 2022 г. его поддержала глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина, которую в июле 2024 г. заочно приговорили к 7,5 года колонии общего режима.