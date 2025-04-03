Газета
Телеграм
/ Общество

Апелляция оставила в силе приговор депутату Горинову за оправдание терроризма

Защита намерена обжаловать решение суда
Ведомости

Апелляционный военный суд отклонил апелляционную жалобы защиты на последний приговор бывшему подмосковному депутату Алексею Горинову, сообщила «Ведомостям» его адвокат Алена Савельева. 29 ноября прошлого года суд назначил ему три года по делу об оправдании терроризма. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

В июле 2022 г. Горинова приговорили к семи годам колонии по ст. 207.3 УК (о военных фейках) из-за антивоенного выступления на собрании муниципальных депутатов. Через два месяца срок сократили на один месяц.

Но в 2023 г. было заведено новое дело уже об оправдании терроризма. По версии следствия, Горинов в разговоре с другими осужденными оправдывал подрыв Крымского моста, а также действия батальона «Азов» и подразделения ГУР «Кракен», признанных в России террористическими организациями. В ноябре 2024 г. суд признал его виновным, назначив три года лишения свободы. Горинова перевели в ИК строгого режима, а итоговый срок наказания составил пять лет.

Горинов был муниципальным депутатом Красносельского района Москвы. 15 марта 2022 г., вскоре после начала российской спецоперации на Украине, на заседании совета депутатов округа обсуждался план по досуговой и социальной работе с населением. Горинов выступил против этого плана, обосновав свою позицию тем, что он неуместен на фоне происходящих боевых действий в соседней стране. В своем последнем слове 29 ноября 2024 г. Горинов вновь выступил против проведения спецоперации. На заседании в марте 2022 г. его поддержала глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина, которую в июле 2024 г. заочно приговорили к 7,5 года колонии общего режима.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных