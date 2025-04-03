Апелляция оставила в силе приговор депутату Горинову за оправдание терроризма

Горинов был муниципальным депутатом Красносельского района Москвы. 15 марта 2022 г., вскоре после начала российской спецоперации на Украине, на заседании совета депутатов округа обсуждался план по досуговой и социальной работе с населением. Горинов выступил против этого плана, обосновав свою позицию тем, что он неуместен на фоне происходящих боевых действий в соседней стране. В своем последнем слове 29 ноября 2024 г. Горинов вновь выступил против проведения спецоперации. На заседании в марте 2022 г. его поддержала глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина, которую в июле 2024 г. заочно приговорили к 7,5 года колонии общего режима.