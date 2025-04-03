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В Киеве из-за взрыва неустановленного предмета пострадал человек

Ведомости

В Днепропетровском районе Киева из-за взрыва неустановленного предмета ранен мужчина, сообщается в Telegram-канале администрации города.

В киевской администрации рассказали, что мужчина поднял неустановленный предмет, обмотанный проволокой. После он взорвался. Сейчас пострадавший доставлен в больницу, говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал оповещал о взрыве в районе рынка «Юность» в Деснянском районе Киева. В результате один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице.

Позже в Telegram-канале полиции украинской столицы рассказали, что причиной взрыва на рынке стал подрыв гранаты. В результате происшествия возбуждено два уголовных дела - по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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