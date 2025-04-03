В Киеве из-за взрыва неустановленного предмета пострадал человек
В Днепропетровском районе Киева из-за взрыва неустановленного предмета ранен мужчина, сообщается в Telegram-канале администрации города.
В киевской администрации рассказали, что мужчина поднял неустановленный предмет, обмотанный проволокой. После он взорвался. Сейчас пострадавший доставлен в больницу, говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал оповещал о взрыве в районе рынка «Юность» в Деснянском районе Киева. В результате один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице.
Позже в Telegram-канале полиции украинской столицы рассказали, что причиной взрыва на рынке стал подрыв гранаты. В результате происшествия возбуждено два уголовных дела - по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).