В Киеве из-за взрыва неустановленного предмета пострадал человек

Позже в Telegram-канале полиции украинской столицы рассказали, что причиной взрыва на рынке стал подрыв гранаты. В результате происшествия возбуждено два уголовных дела - по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).