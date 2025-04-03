Во «Внуково» предупредили о возможных очередях у пунктов паспортного контроля
В аэропорту «Внуково» до 30 апреля будет проходить модернизация пунктов паспортного контроля, в связи с этим возможны временные неудобства. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.
В сообщении говорится, что работы связаны с эксплуатацией программно-технического комплекса паспортного контроля государственной системы «Мир». Их проводит ФГКУ «Росгранстрой». В аэропорту пояснили, что модернизация необходима для повышения эффективности и надежности процедур паспортного контроля, а также для интеграции современных технологий в систему безопасности.
В связи с проведением работ время ожидания в очередях перед кабинами паспортного контроля может быть увеличено, говорится в сообщении. «Внуково» просит пассажиров учитывать это при планировании своего путешествия.