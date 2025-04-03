Во «Внуково» предупредили о возможных очередях у пунктов паспортного контроля

В сообщении говорится, что работы связаны с эксплуатацией программно-технического комплекса паспортного контроля государственной системы «Мир». Их проводит ФГКУ «Росгранстрой». В аэропорту пояснили, что модернизация необходима для повышения эффективности и надежности процедур паспортного контроля, а также для интеграции современных технологий в систему безопасности.