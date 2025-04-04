В аэропорту Внуково объявлен режим «Ковер»

17 января в Северной Осетии вводился режим беспилотной опасности. Аэропорт закрывали на прием и отправку самолетов. Все силы и средства республики переводились в режим повышенной готовности. 21 декабря 2024 г. план «Ковер» объявлялся в аэропорту Ижевска в связи с атакой БПЛА в Казани, сообщал глава Удмуртии Александр Бречалов. В самой столице Татарстана, в которой зафиксировали восемь прилетов БПЛА, действовали ограничения на работу аэропорта, вводился ли режим «Ковер», не уточнялось.