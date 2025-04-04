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В аэропорту Внуково объявлен режим «Ковер»

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В аэропорту Внуково объявлен режим «Ковер». Действуют ограничения на прием и взлет воздушных судов, сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения также введены в Домодедово и Жуковоском.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», – сказано в сообщении.

17 января в Северной Осетии вводился режим беспилотной опасности. Аэропорт закрывали на прием и отправку самолетов. Все силы и средства республики переводились в режим повышенной готовности. 21 декабря 2024 г. план «Ковер» объявлялся в аэропорту Ижевска в связи с атакой БПЛА в Казани, сообщал глава Удмуртии Александр Бречалов. В самой столице Татарстана, в которой зафиксировали восемь прилетов БПЛА, действовали ограничения на работу аэропорта, вводился ли режим «Ковер», не уточнялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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