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Кабмин направит регионам 11,4 млрд рублей на ремонт приемных отделений больниц

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в этом году 21 регион получит средства на обновление приемных отделений медучреждений. На эти цели выделено свыше 11,4 млрд руб., сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что федеральное финансирование будет направлено регионам, которые выразили необходимость в его получении. В частности, это Республика Алтай, Дагестан, Донецкая народная республика, Кабардино-Балкария и др.

Ожидается, что выделенные средства позволят установить модульные конструкции в приемных отделениях некоторых больниц для оказания экстренной помощи пациентам. Кроме того, их направят на оснащение приемных оборудованием. 

Работа властей проводится в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», который является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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