Кабмин направит регионам 11,4 млрд рублей на ремонт приемных отделений больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в этом году 21 регион получит средства на обновление приемных отделений медучреждений. На эти цели выделено свыше 11,4 млрд руб., сообщается на сайте правительства.
Уточняется, что федеральное финансирование будет направлено регионам, которые выразили необходимость в его получении. В частности, это Республика Алтай, Дагестан, Донецкая народная республика, Кабардино-Балкария и др.
Ожидается, что выделенные средства позволят установить модульные конструкции в приемных отделениях некоторых больниц для оказания экстренной помощи пациентам. Кроме того, их направят на оснащение приемных оборудованием.
Работа властей проводится в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», который является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».