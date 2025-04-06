Умерла советская актриса Таисия Литвиненко
Ушла из жизни советская и украинская актриса Таисия Литвиненко, известная благодаря роли в фильме «За двумя зайцами» (реж. Виктор Иванов), сообщила ее коллега Римма Зюбина в социальной сети Facebook (принадлежит Meta,
«Вечная светлая память!» – написала Зюбина.
10 февраля Литвиненко отпраздновала 90-летний юбилей. Она родилась в Киевской области, начала сниматься в кино, еще учась в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого (КГИТИ, ныне Киевский государственный университет театра, кино и телевидения), который окончила в 1957 г.
По завершении обучения в вузе Литвиненко два года работала в Киевском драматическом театре имени И. Франко, а затем с 1959 по 1965 г. исполняла роли в Запорожском украинском музыкально-драматическом театре. В 1965 г., после переезда во Львов вместе с мужем, народным артистом Украинской ССР Федором Стригуном, она стала частью труппы Львовского национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой, где продолжала свою деятельность, включая работу в качестве режиссера-постановщика, до настоящего времени. Кроме того, Литвиненко преподавала курс актерского мастерства на факультете искусств Львовского университета.
Она снялась более чем в 20 фильмах, среди которых комедия «За двумя зайцами» (реж. Виктор Иванов) и драма «Вавилон-XX» (реж. Иван Миколайчук).