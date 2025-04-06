Умерла советская актриса Таисия Литвиненко

По завершении обучения в вузе Литвиненко два года работала в Киевском драматическом театре имени И. Франко, а затем с 1959 по 1965 г. исполняла роли в Запорожском украинском музыкально-драматическом театре. В 1965 г., после переезда во Львов вместе с мужем, народным артистом Украинской ССР Федором Стригуном, она стала частью труппы Львовского национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой, где продолжала свою деятельность, включая работу в качестве режиссера-постановщика, до настоящего времени. Кроме того, Литвиненко преподавала курс актерского мастерства на факультете искусств Львовского университета.