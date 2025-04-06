Газета
Телеграм
/ Общество

Умерла советская актриса Таисия Литвиненко

Ведомости

Ушла из жизни советская и украинская актриса Таисия Литвиненко, известная благодаря роли в фильме «За двумя зайцами» (реж. Виктор Иванов), сообщила ее коллега Римма Зюбина в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вечная светлая память!» – написала Зюбина.

10 февраля Литвиненко отпраздновала 90-летний юбилей. Она родилась в Киевской области, начала сниматься в кино, еще учась в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого (КГИТИ, ныне Киевский государственный университет театра, кино и телевидения), который окончила в 1957 г. 

По завершении обучения в вузе Литвиненко два года работала в Киевском драматическом театре имени И. Франко, а затем с 1959 по 1965 г. исполняла роли в Запорожском украинском музыкально-драматическом театре. В 1965 г., после переезда во Львов вместе с мужем, народным артистом Украинской ССР Федором Стригуном, она стала частью труппы Львовского национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой, где продолжала свою деятельность, включая работу в качестве режиссера-постановщика, до настоящего времени. Кроме того, Литвиненко преподавала курс актерского мастерства на факультете искусств Львовского университета.

Она снялась более чем в 20 фильмах, среди которых комедия «За двумя зайцами» (реж. Виктор Иванов) и драма «Вавилон-XX» (реж. Иван Миколайчук).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных