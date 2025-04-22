Число курящих в России сократилось вдвое с 2009 года

Авторы материала связывают это с доступностью сигарет в некоторых регионах. Например, житель Чукотки может купить в 4,4 раза больше пачек, чем житель Кабардино-Балкарии. Уточняется, что это может быть связано с акцизным налогом, который устанавливается на федеральном уровне и не различается по регионам, хотя доходы у их жителей отличаются.