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Число курящих в России сократилось вдвое с 2009 года

Ведомости

Общая доля курящих россиян в прошлом году составила 18,6% – это в два раза меньше показателя 2009 г., когда он находился на уровне 39,5%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на II Всероссийском форуме «Малая родина – сила России», передает ТАСС.

Мурашко уточнил, что статистика учитывает взрослое население старше 15 лет. По словам министра, такого результата удалось достичь за счет реализуемых мер по борьбе с табачной зависимостью.

В феврале глава Минздрава предупредил, что курильщики сигарет, вейпов и кальянов в 30 раз чаще болеют раком пищевода, мочевого пузыря, гортани и легкого за счет факторов воздействия на эти органы.

Согласно апрельскому исследованию «Экономическая доступность сигарет и распространенность курения в российских регионах» НИУ ВШЭ, меньше всего курильщиков в республиках Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Чувашия с показателями распространенности курения 18–20%. Больше всего – в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Забайкалье, где курят 39–43% населения.

Авторы материала связывают это с доступностью сигарет в некоторых регионах. Например, житель Чукотки может купить в 4,4 раза больше пачек, чем житель Кабардино-Балкарии. Уточняется, что это может быть связано с акцизным налогом, который устанавливается на федеральном уровне и не различается по регионам, хотя доходы у их жителей отличаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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