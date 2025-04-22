Число курящих в России сократилось вдвое с 2009 года
Общая доля курящих россиян в прошлом году составила 18,6% – это в два раза меньше показателя 2009 г., когда он находился на уровне 39,5%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на II Всероссийском форуме «Малая родина – сила России», передает ТАСС.
Мурашко уточнил, что статистика учитывает взрослое население старше 15 лет. По словам министра, такого результата удалось достичь за счет реализуемых мер по борьбе с табачной зависимостью.
В феврале глава Минздрава предупредил, что курильщики сигарет, вейпов и кальянов в 30 раз чаще болеют раком пищевода, мочевого пузыря, гортани и легкого за счет факторов воздействия на эти органы.
Согласно апрельскому исследованию «Экономическая доступность сигарет и распространенность курения в российских регионах» НИУ ВШЭ, меньше всего курильщиков в республиках Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Чувашия с показателями распространенности курения 18–20%. Больше всего – в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Забайкалье, где курят 39–43% населения.
Авторы материала связывают это с доступностью сигарет в некоторых регионах. Например, житель Чукотки может купить в 4,4 раза больше пачек, чем житель Кабардино-Балкарии. Уточняется, что это может быть связано с акцизным налогом, который устанавливается на федеральном уровне и не различается по регионам, хотя доходы у их жителей отличаются.