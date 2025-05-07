В Москве могут возникнуть сложности при оплате по СБП с 7 по 9 мая
У московских клиентов Системы быстрых платежей (СБП) с 7 по 9 мая могут быть сложности с переводами и оплатой в связи с возможными ограничениями доступа в сеть интернет в Москве, говорится в Telergam-канале СБП.
В сообщении уточняется, что могут быть временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн.
Российская система чрезвычайных ситуаций в оповещении пользователей операторов оповестила, что с 7 по 9 мая возможны сбои в работе мобильного интернета. Ограничения связаны с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий. Абоненты T2, «Билайн», МТС, «Мегафона» и Yota уже столкнулись с проблемами в работе операторов.