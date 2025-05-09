В Москве вечером 9 мая ожидается сильное похолодание

«Поступление арктического воздуха продолжится, и предстоящей ночью температура воздуха ожидается даже ниже, чем накануне», – сказала Позднякова. В пониженных формах рельефа, на эстакадах и мостах температура может понизиться до -1 градуса, а в области – до -2, уточнила метеоролог.