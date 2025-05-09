В Москве вечером 9 мая ожидается сильное похолодание
В Москве ожидается сильное похолодание до +1... +3 градусов вечером и ночью 9 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову.
«Поступление арктического воздуха продолжится, и предстоящей ночью температура воздуха ожидается даже ниже, чем накануне», – сказала Позднякова. В пониженных формах рельефа, на эстакадах и мостах температура может понизиться до -1 градуса, а в области – до -2, уточнила метеоролог.
9 мая 2024 г. в столице тоже был холодным. Тогда ночью температура опускалась до -1... -3, а утром поднялась до +2... +3 градусов.