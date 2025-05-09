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СКР возбудил дело из-за подростков на самокатах на территории «Крокуса»

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного проникновения подростков на территорию концертного зала «Крокус сити холл», в котором произошел теракт в 2024 г., сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Дело проходит по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Его возбудили после видео, распространившегося в сети. На кадрах один из молодых людей катался на электросамокате по территории, пострадавшей от пожара. Второй снимал происходящее.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. 1 июня 2024 г. сообщалось, что по делу о теракте в «Крокусе» арестованы 18 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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