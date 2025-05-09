СКР возбудил дело из-за подростков на самокатах на территории «Крокуса»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного проникновения подростков на территорию концертного зала «Крокус сити холл», в котором произошел теракт в 2024 г., сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Дело проходит по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Его возбудили после видео, распространившегося в сети. На кадрах один из молодых людей катался на электросамокате по территории, пострадавшей от пожара. Второй снимал происходящее.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. 1 июня 2024 г. сообщалось, что по делу о теракте в «Крокусе» арестованы 18 человек.