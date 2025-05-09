СКР возбудил дело из-за подростков на самокатах на территории «Крокуса»

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. 1 июня 2024 г. сообщалось, что по делу о теракте в «Крокусе» арестованы 18 человек.