Дуров поздравил пользователей Telegram с Днем Победы и рассказал про своего деда
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал поздравление с Днем Победы, в котором поделился историей своего деда-фронтовика Семена Тулякова.
Туляков был призван на военную службу 90 лет назад и прошел через две войны – Зимнюю и Великую Отечественную. Служил командиром взвода в звании лейтенанта, за что был удостоен высоких наград: медалей «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», орденов Отечественной войны I и II степени, а также ордена «Красная звезда».
К 80-летию Победы мессенджер Telegram подготовил специальную серию подарков. Главным символом этой коллекции стала красная звезда – один из самых узнаваемых символов Великой Победы.