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Дуров поздравил пользователей Telegram с Днем Победы и рассказал про своего деда

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал поздравление с Днем Победы, в котором поделился историей своего деда-фронтовика Семена Тулякова.

Туляков был призван на военную службу 90 лет назад и прошел через две войны – Зимнюю и Великую Отечественную. Служил командиром взвода в звании лейтенанта, за что был удостоен высоких наград: медалей «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», орденов Отечественной войны I и II степени, а также ордена «Красная звезда».

К 80-летию Победы мессенджер Telegram подготовил специальную серию подарков. Главным символом этой коллекции стала красная звезда – один из самых узнаваемых символов Великой Победы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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