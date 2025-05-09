Дуров поздравил пользователей Telegram с Днем Победы и рассказал про своего деда

Туляков был призван на военную службу 90 лет назад и прошел через две войны – Зимнюю и Великую Отечественную. Служил командиром взвода в звании лейтенанта, за что был удостоен высоких наград: медалей «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», орденов Отечественной войны I и II степени, а также ордена «Красная звезда».