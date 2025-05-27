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Путин рассказал, как лучше делать предложение руки и сердца

Ведомости

Возможность делать предложение руки и сердца через сервис «Госуслуги» может сэкономить время, но такие вещи лучше делать лично, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

Практика делать предложения с помощью портала распространена среди молодежи, многие считают это очень романтичным, отметил вице-президент ПАО «Ростелеком», «архитектор» портала «Госуслуги» Дмитрий Огуряев.

«Наверное, для того чтобы время сэкономить, – это неплохо, но вообще-то все-таки такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции», – сказал глава государства.

15 декабря 2024 г. Минцифры сообщало, что за 15 лет работы портала «Госуслуги» число его пользователей достигло 112 млн, им доступно около 1600 услуг. Согласно статистике ведомства, всего за время работы на портал поступило более 2,3 млн заявлений о браке, рождение 670 000 детей было зарегистрировано онлайн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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