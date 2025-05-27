Путин рассказал, как лучше делать предложение руки и сердца
Возможность делать предложение руки и сердца через сервис «Госуслуги» может сэкономить время, но такие вещи лучше делать лично, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».
Практика делать предложения с помощью портала распространена среди молодежи, многие считают это очень романтичным, отметил вице-президент ПАО «Ростелеком», «архитектор» портала «Госуслуги» Дмитрий Огуряев.
«Наверное, для того чтобы время сэкономить, – это неплохо, но вообще-то все-таки такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции», – сказал глава государства.
15 декабря 2024 г. Минцифры сообщало, что за 15 лет работы портала «Госуслуги» число его пользователей достигло 112 млн, им доступно около 1600 услуг. Согласно статистике ведомства, всего за время работы на портал поступило более 2,3 млн заявлений о браке, рождение 670 000 детей было зарегистрировано онлайн.