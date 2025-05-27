Путин рассказал, как лучше делать предложение руки и сердца

15 декабря 2024 г. Минцифры сообщало, что за 15 лет работы портала «Госуслуги» число его пользователей достигло 112 млн, им доступно около 1600 услуг. Согласно статистике ведомства, всего за время работы на портал поступило более 2,3 млн заявлений о браке, рождение 670 000 детей было зарегистрировано онлайн.