В Минздраве отметили рост заболеваемости ожирением среди детей до 14 лет

Заболеваемость ожирением среди детей до 14 лет за последние шесть лет выросла более чем на 36%. Об этом говорится в презентации главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, которую он представил в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, передает ТАСС.