В Минздраве отметили рост заболеваемости ожирением среди детей до 14 лет
Заболеваемость ожирением среди детей до 14 лет за последние шесть лет выросла более чем на 36%. Об этом говорится в презентации главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, которую он представил в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, передает ТАСС.
Показатель общей заболеваемости ожирением у детей с 15 до 17 лет с 2018 г. увеличился на 9,2%, добавил министр.
14 апреля Мурашко заявлял, что сторонники идеологии токсичного бодипозитива отрицают или стараются не замечать связи между здоровьем и ожирением, что вредно для них самих. Ожирение является одним из ключевых факторов риска, формирующим до 40% неинфекционных заболеваний, отметил глава ведомства.
В марте министр на форуме «Женщины за здоровое общество» сообщал, что 24,6% россиян страдают ожирением. Его распространенность среди женщин выше, чем среди мужчин. Особенно опасно ожирение в возрасте 7–11 лет. Доля людей, страдающих ожирением в этом возрасте, составляет около 33%, говорил Мурашко.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2024 г., в мире каждый восьмой человек страдает ожирением. Начиная с 1990 г. их количество выросло почти вдвое.