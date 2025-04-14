Мурашко: идеология токсичного бодипозитива вредна для россиян

В марте министр на форуме «Женщины за здоровое общество» сообщал, что 24,6% россиян страдают ожирением. Его распространенность среди женщин выше, чем среди мужчин. Особенно опасно ожирение в возрасте 7–11 лет. Доля людей, страдающих ожирением в этом возрасте, составляет около 33%, говорил Мурашко.