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Мурашко: идеология токсичного бодипозитива вредна для россиян

Ведомости

Сторонники идеологии токсичного бодипозитива отрицают или стараются не замечать связи между здоровьем и ожирением, что вредно для них самих. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии Российского национального конгресса «Человек и лекарство», передает ТАСС.

Ожирение является одним из ключевых факторов риска, формирующим до 40% неинфекционных заболеваний, отметил глава ведомства.

«Этой категории пациентов нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу», – сказал Мурашко.

В марте министр на форуме «Женщины за здоровое общество» сообщал, что 24,6% россиян страдают ожирением. Его распространенность среди женщин выше, чем среди мужчин. Особенно опасно ожирение в возрасте 7–11 лет. Доля людей, страдающих ожирением в этом возрасте, составляет около 33%, говорил Мурашко.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2024 г., в мире каждый восьмой человек страдает ожирением. Начиная с 1990 г. их количество выросло почти вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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