Мурашко: идеология токсичного бодипозитива вредна для россиян
Сторонники идеологии токсичного бодипозитива отрицают или стараются не замечать связи между здоровьем и ожирением, что вредно для них самих. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии Российского национального конгресса «Человек и лекарство», передает ТАСС.
Ожирение является одним из ключевых факторов риска, формирующим до 40% неинфекционных заболеваний, отметил глава ведомства.
«Этой категории пациентов нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу», – сказал Мурашко.
В марте министр на форуме «Женщины за здоровое общество» сообщал, что 24,6% россиян страдают ожирением. Его распространенность среди женщин выше, чем среди мужчин. Особенно опасно ожирение в возрасте 7–11 лет. Доля людей, страдающих ожирением в этом возрасте, составляет около 33%, говорил Мурашко.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2024 г., в мире каждый восьмой человек страдает ожирением. Начиная с 1990 г. их количество выросло почти вдвое.