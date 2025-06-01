На участке Унеча – Жеча под Брянском обнаружили повреждение пути

Вечером 31 мая и ночью 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Оба инцидента случились в результате подрывов, сообщал СК. При ЧП в Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще десятки пострадали.