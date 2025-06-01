На участке Унеча – Жеча под Брянском обнаружили повреждение пути
Железнодорожники обнаружили утром повреждение пути на участке Унеча – Жеча в Брянской области, сообщает Telegram-канал Московской железной дороги (МЖД).
«Сегодня в 10:52 на участке Унеча – Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути», – говорится в сообщении.
В МЖД уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на этом участке не осуществляется.
Вечером 31 мая и ночью 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Оба инцидента случились в результате подрывов, сообщал СК. При ЧП в Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще десятки пострадали.