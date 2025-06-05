Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Футбольный клуб «Химки» начал процедуру банкротства

Ведомости

Футбольный клуб «Химки» объявил о намерении начать процедуру банкротства, следует из данных «Федресурса».

АНО «Футбольный клуб "Химки"» обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением признать себя банкротом. Основанием указана неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение более чем трех месяцев с даты, когда такие обязательства должны были быть исполнены.

В середине мая стало известно, что долги «Химок» составляют 850 млн руб., из которых 370-380 млн – по налогам, а остальные – по зарплатам и трансферам. 21 мая «Спорт-экспресс» писал, что в подмосковной команде установилась напряженная атмосфера, так как игроки и персонал по-прежнему не получили ни денег, ни объяснений по поводу погашения задолженностей. На этом фоне «Химки» в последнем туре РПЛ провели свой худший по результату матч в сезоне – были разгромлены «Спартаком» со счетом 0:5.

24 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал в предоставлении лицензии на выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ). После этого подмосковный клуб подал апелляцию, однако 28 мая РФС ее отклонил.

В апреле «Химки» расторгли контракт с главным тренером Франком Артигой. Издание «Спорт-экспресс» сообщило, что после отставки Артиги футболисты подмосковной команды отказались от проведения тренировки: ограничились занятиями в тренажерном зале, которые продолжались около 10 минут. Пресс-служба «Химок» от комментариев на этот счет воздержалась.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных