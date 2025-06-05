Футбольный клуб «Химки» начал процедуру банкротства

В середине мая стало известно, что долги «Химок» составляют 850 млн руб., из которых 370-380 млн – по налогам, а остальные – по зарплатам и трансферам. 21 мая «Спорт-экспресс» писал, что в подмосковной команде установилась напряженная атмосфера, так как игроки и персонал по-прежнему не получили ни денег, ни объяснений по поводу погашения задолженностей. На этом фоне «Химки» в последнем туре РПЛ провели свой худший по результату матч в сезоне – были разгромлены «Спартаком» со счетом 0:5.