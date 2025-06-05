Футбольный клуб «Химки» начал процедуру банкротства
Футбольный клуб «Химки» объявил о намерении начать процедуру банкротства, следует из данных «Федресурса».
АНО «Футбольный клуб "Химки"» обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением признать себя банкротом. Основанием указана неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение более чем трех месяцев с даты, когда такие обязательства должны были быть исполнены.
В середине мая стало известно, что долги «Химок» составляют 850 млн руб., из которых 370-380 млн – по налогам, а остальные – по зарплатам и трансферам. 21 мая «Спорт-экспресс» писал, что в подмосковной команде установилась напряженная атмосфера, так как игроки и персонал по-прежнему не получили ни денег, ни объяснений по поводу погашения задолженностей. На этом фоне «Химки» в последнем туре РПЛ провели свой худший по результату матч в сезоне – были разгромлены «Спартаком» со счетом 0:5.
24 мая Российский футбольный союз (РФС) отказал в предоставлении лицензии на выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ). После этого подмосковный клуб подал апелляцию, однако 28 мая РФС ее отклонил.
В апреле «Химки» расторгли контракт с главным тренером Франком Артигой. Издание «Спорт-экспресс» сообщило, что после отставки Артиги футболисты подмосковной команды отказались от проведения тренировки: ограничились занятиями в тренажерном зале, которые продолжались около 10 минут. Пресс-служба «Химок» от комментариев на этот счет воздержалась.