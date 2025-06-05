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На компьютерах в Ura.ru нашли подтверждения покупок сводок у силовых структур

Ведомости

На рабочих компьютерах в екатеринбургском офисе Ura.ru нашли подтверждения покупок оперативных сводок у силовых структур. На основе этих данных в издании писали новости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Собеседник агентства рассказал, что поводом для оперативных действий могло стать задержание в марте бывшего сотрудника полиции. Он мог передавать изданию служебные сведения из ежедневной сводки.

5 июня силовики провели обыски в екатеринбургской редакции Ura.ru. ТАСС писал, что правоохранители задержали двух сотрудников издания, – в том числе, редактора издания Дениса Аллаярова. По сообщению «РИА Новости», обыски могут быть связаны с финансированием в 2020 г. издания организацией «Альянс врачей» (считается в России иноагентом).

Портал 66.ru со ссылкой на источники уточняет, что в 2020 г. исполнительный директор Ura.ru Михаил Вьюгин мог выступать организатором поездки в Екатеринбург журналиста американского издания The Washington Times Марка Беннетса в интересах председателя НКО «Альянс врачей».

Вместе с тем, ситуация с «Альянсом врачей» может быть лишь одним эпизодом из списка вопросов силовиков. «Предположительно, силовиков может интересовать, как в Ura.ru попадали ежедневные внутренние сводки МВД», – пишет портал. Telegram-канал Baza также сообщает, что причиной обысков в редакции, предварительно, стала работа журналистов издания с источниками. В ходе обысков силовики изымают технику и документы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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