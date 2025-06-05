На компьютерах в Ura.ru нашли подтверждения покупок сводок у силовых структур
На рабочих компьютерах в екатеринбургском офисе Ura.ru нашли подтверждения покупок оперативных сводок у силовых структур. На основе этих данных в издании писали новости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Собеседник агентства рассказал, что поводом для оперативных действий могло стать задержание в марте бывшего сотрудника полиции. Он мог передавать изданию служебные сведения из ежедневной сводки.
5 июня силовики провели обыски в екатеринбургской редакции Ura.ru. ТАСС писал, что правоохранители задержали двух сотрудников издания, – в том числе, редактора издания Дениса Аллаярова. По сообщению «РИА Новости», обыски могут быть связаны с финансированием в 2020 г. издания организацией «Альянс врачей»
Портал 66.ru со ссылкой на источники уточняет, что в 2020 г. исполнительный директор Ura.ru Михаил Вьюгин мог выступать организатором поездки в Екатеринбург журналиста американского издания The Washington Times Марка Беннетса в интересах председателя НКО «Альянс врачей».
Вместе с тем, ситуация с «Альянсом врачей» может быть лишь одним эпизодом из списка вопросов силовиков. «Предположительно, силовиков может интересовать, как в Ura.ru попадали ежедневные внутренние сводки МВД», – пишет портал. Telegram-канал Baza также сообщает, что причиной обысков в редакции, предварительно, стала работа журналистов издания с источниками. В ходе обысков силовики изымают технику и документы.