Глава курского села Русское Поречное заявила, что никто не выжил при заходе ВСУ
Выживших односельчан при вторжении ВСУ в приграничное Русское Поречное нет, сообщила глава сельсовета Елена Жаданова во время телемоста «Освобождение Курской области», передает ТАСС.
По словам Жадановой, населенные пункты Пореченского сельсовета были заняты украинскими военными с первых дней вторжения. Тогда на этой территории оставалось 92 человека – 10 жителей смогли уехать в первые месяцы. На сегодняшний день 24 человека считаются пропавшими без вести.
В январе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что при освобождении села Русское Поречное российские военные обнаружили в подвалах убитых и замученных мирных жителей. Врио главы региона возложил вину за их гибель на украинских солдат.