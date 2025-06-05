Глава курского села Русское Поречное заявила, что никто не выжил при заходе ВСУ

По словам Жадановой, населенные пункты Пореченского сельсовета были заняты украинскими военными с первых дней вторжения. Тогда на этой территории оставалось 92 человека – 10 жителей смогли уехать в первые месяцы. На сегодняшний день 24 человека считаются пропавшими без вести.