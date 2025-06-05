Глава ФПА заявила о существенном снижении порога стандарта доказывания в судах

Володина также указала на проблему длительных сроков ответа на адвокатские запросы – сейчас это 30 дней. Она считает этот срок чрезмерным и выступает за его сокращение. При этом действующий штраф в 5000 руб. за игнорирование запроса, по ее словам, «мало кого пугает». Глава ФПА пообещала продолжить борьбу за законодательные изменения и за улучшение культуры работы с этим инструментом.