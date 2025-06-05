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Глава ФПА заявила о существенном снижении порога стандарта доказывания в судах

Ведомости

Одна из наиболее чувствительных проблем для адвокатов сейчас – это существенно снизившийся порог стандарта доказывания. Об этом «Ведомостям» рассказала президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина.

По ее словам, раньше было невозможно представить себе ситуацию, при которой человека признают виновным только на основании показаний другого лица без подтверждения прямыми или несколькими косвенными доказательствами.

Серьезную тревогу у адвокатского сообщества вызывают и заключения «псевдоэкспертов». Как отметила Володина, такие «независимые» специалисты часто не проходят проверки квалификации, а их выводы выходят за пределы экспертной компетенции или базируются на ненаучных подходах.

«И такие заключения очень сложно оспорить, потому что суды под разными предлогами отказывают в проведении повторных экспертиз», – отметила глава ФПА.

Володина также указала на проблему длительных сроков ответа на адвокатские запросы – сейчас это 30 дней. Она считает этот срок чрезмерным и выступает за его сокращение. При этом действующий штраф в 5000 руб. за игнорирование запроса, по ее словам, «мало кого пугает». Глава ФПА пообещала продолжить борьбу за законодательные изменения и за улучшение культуры работы с этим инструментом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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