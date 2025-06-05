Светлана Володина: «Обвинительный уклон суда является притчей во языцех»

«Обвинительный уклон суда является притчей во языцех»Президент ФПА о том, с каким проблемами до сих пор сталкивается адвокатское сообщество
Есть ряд проблем, о которых представители адвокатского сообщества говорят регулярно. Это давление на клиентов в момент задержания, низкое качество экспертизы и обвинительный уклон правосудия. Есть и целый пласт других проблем, которые беспокоят защитников, рассказала в интервью «Ведомостям» президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Светлана Володина. Среди них – длительные сроки, которые даются для ответа на адвокатский запрос, значительная (до 90%) доля занятости в защите по назначению, а также вред от адвокатов-дублеров.
– Две вещи для нас являются важными всегда: качество квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами, и организационно-правовые проблемы, с которыми они при этом сталкиваются, причем во всех видах судопроизводства. Со времен функционирования суда самым болезненным для человека является уголовное судопроизводство: именно там в самой чувствительной форме решается судьба человека, поэтому от адвоката требуется особо строгое соблюдение всех этических требований и исключительный профессионализм.
– К сожалению, притча во языцех – обвинительный уклон суда. Это чуть ли не самый стабильный «элемент» нашей судебной системы. Он проявляется в очень разном отношении к тому, что предлагают сторона обвинения и сторона защиты, в том числе и при избрании меры пресечения, и при ее продлении. Но также нельзя не сказать о том, что существенно снизился порог стандарта доказывания. К примеру, раньше было невозможно представить себе признание виновным одного человека на основании только показания другого, без подтверждения прямыми или несколькими косвенными доказательствами. Кроме того, зачастую обвинительные приговоры выносятся на основании псевдоэкспертиз так называемых «независимых экспертов», квалификация которых никем не проверена и которые разрешают вопросы, вообще не относящиеся к компетенции экспертов либо не имеющие проверенных методик разрешения. И такие заключения очень сложно оспорить, потому что суды под разными предлогами отказывают в проведении повторных экспертиз.
Светлана Володина
Кроме того, есть случаи незаконного привлечения к уголовной ответственности адвокатов после вынесения оправдательного приговора. Это недопустимо. Один из таких примеров – дело в отношении адвоката Владимира Бузюргина из Новосибирска.
– Одной из существенных является проблема «двойной защиты». Нельзя не признать, что так называемые адвокаты-дублеры появились как ответ на злоупотребления со стороны адвокатов по соглашению: предположим, с целью добиться того, чтобы рассмотрение дела постоянно переносилось, пока не истечет срок привлечения к уголовной ответственности, защитник бесконечно по разным причинам откладывал свое участие в деле. Конечно, это злоупотребление правом, хотя и направленное на интересы обвиняемого. Суд был вынужден в таких случаях просить выделить адвоката по назначению. К сожалению, впоследствии злоупотреблять стали уже сами суды, приглашая дублера «на всякий случай», вне зависимости от поведения адвокатов по соглашению. Но это тоже неправильно, незаконно, прежде всего потому, что человек имеет право на защиту, осуществляемую тем адвокатом, которого он выбрал, и к тому же это нерациональное расходование бюджетных средств.
– Одно из важнейших полномочий адвоката, позволяющее обеспечить интересы доверителя, – это возможность обратиться с адвокатским запросом. На сегодняшний момент необходимо констатировать, что срок на его ответ в 30 дней чрезмерен: нарушается принцип равноправия сторон при сборе доказательств. В частности, ответ на запрос следователя должен быть представлен в срок, указанный в самом запросе. Но трудно признать логичным, что срок для ответа на запрос адвоката, реализующего предоставленные ему законом специальные полномочия, такой же, как для ответа на любое обращение гражданина. Кроме того, штраф в 5000 руб. за игнорирование адвокатского запроса мало кого может испугать. Нужно думать и об увеличении штрафа, и о других мерах. Мы продолжим борьбу, во-первых, за законодательные изменения и, во-вторых, за то, чтобы адвокаты правильно пользовались этим инструментом. Поэтому введение в российской адвокатуре стандарта подготовки и направления адвокатских запросов – обоснованная мера. Мне очень понравилось, как на одном из круглых столов, говоря о запросе, наш узбекский коллега сравнил адвокатский запрос с ножом: ножом можно приготовить хорошее блюдо, а можно использовать его как холодное оружие и причинить вред.
– Очень часто нашим коллегам необоснованно отказывают в удовлетворении ходатайств. В частности, последние опросы показали, что почти все адвокаты сталкивались с тем, что им необоснованно отказывали в приобщении заключений специалистов. А ведь это необходимый инструмент состязательного процесса. Очень часто следствие нарушает обязанность ознакомить адвоката и его подзащитного с постановлением о назначении экспертизы. Тем самым они лишаются предоставленной законодателем возможности поставить дополнительные вопросы, ходатайствовать о конкретном эксперте или экспертном учреждении. Почти в 95% случаев знакомят уже с готовым экспертным заключением одновременно с постановлением о назначении экспертизы. Нарушая эти права подзащитного и адвоката, следователь фактически лишает сторону защиты возможности эффективно состязаться с обвинением. Отказ в привлечении специалиста приводит к исключению последней возможности противопоставить, может быть, не очень квалифицированному или неполному заключению эксперта другое заключение. Это фактически лишает человека права на защиту.
– Наверное, это задача, которая всегда стояла и будет стоять перед адвокатурой. Потому что если мы не можем защитить свои собственные права, то о какой эффективной защите других лиц может идти речь. Оперативная работа комиссий региональных адвокатских палат по защите прав адвокатов показывает, что в адвокатуре работают небезразличные и профессиональные люди. И когда требуется, чтобы сообщество высказало свою позицию, адвокату не обязательно самому обращаться в палату. И ярким таким примером, конечно, является дело Дианы Ципиновой. В глазах всего сообщества она, без сомнения, не виновна и абсолютно справедливо была оправдана. Такое смелое решение суда мы, конечно, приветствуем. И надеемся на повторение такого решения при новом рассмотрении.
– Чаще – в момент задержания. Потому что первый допрос или первая беседа – это возможность оказать психологическое воздействие на задержанное лицо, и такое воздействие может быть абсолютно разным. Например, обещают свободу в обмен на признание. Человек может быть невиновным, но, понимая, что на той стороне лицо, принимающее процессуальное решение, в том числе связанное с избранием меры пресечения, способен поддаться. Именно поэтому законодатель считает, что адвокат должен появиться на самой первой стадии уголовного дела – при задержании. Но привычка работать на «царицу доказательств» – признание – сильна. И поэтому велико количество недопусков адвокатов к подзащитным с момента задержания. Эта проблема не нова: наши коллеги пытались ее решить в прошлом, пытаются и сейчас. Федеральная палата адвокатов разработала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение права на получение квалифицированной юридической помощи, за воспрепятствование адвокатской деятельности. Он подготовлен и обсуждается.
– Нужно понимать, что адвокат работает в суде как участник отправления правосудия. Без него не может пройти ни один процесс, иначе решение не будет считаться правосудным. Но почти в 90% судов комнаты для адвокатов отсутствуют, и даже там, где они исторически были, говорят, что требуются места для архивов или еще что-то, и отбирают последние. Мы считаем, что такая политика неправильная. Стоит напомнить во всеуслышание: адвокат приходит в суд работать. Должно быть место, где он может распечатать документ, подготовить ходатайство, воспользоваться интернетом, почитать материалы дела в электронном виде. Это настолько очевидный факт! С этого начинается отношение к адвокатуре: с понимания, что адвокат – это не посетитель в суде, он там работает.
– Конечно, надо сказать, что адвокатские палаты, созданные с целью организации юридической помощи на территории того или иного региона, на сегодняшний день не имеют льгот на аренду помещений. До 90% занятости адвокатов в некоторых субъектах РФ – это защита по назначению. Но именно адвокаты должны оплачивать содержание адвокатской палаты, получая при этом небольшую оплату собственного труда. И коль скоро мы начали говорить про оплату труда, то надо сказать, что ставки адвокатов за работу по назначению не менялись много лет. По гражданским и административным делам размер ставки – 550 руб., по уголовным делам – 1730 руб. в день. Получается, что даже если бы адвокат мог ежедневно работать в уголовных процессах по назначению, что практически невозможно при электронном распределении поручений, то за 22 рабочих дня его доход составил бы менее 40 000 руб.
– В общем и целом нет, но от регионального бюджета, например, зависит организация такого адвокатского образования, как юридическая консультация. По закону там, где в судебном районе нет двух адвокатов на одного судью, должны открываться юридические консультации. Таких районов очень много, но не все региональные бюджеты могут себе это позволить. На помощь приходят адвокаты из других адвокатских образований этого региона. Они вынуждены приезжать, а в определенных случаях даже и прилетать туда, арендовать жилье. Государством установлена сумма, которую можно компенсировать из бюджета: 500 руб. – на проживание, 100 руб. – суточные. Но если нет обратного рейса в тот же день, адвокату придется оплачивать вынужденную остановку из своего кармана.
Перечисленные проблемы не должны лежать на адвокатуре, потому что наша задача – принять в свои ряды грамотных юристов, из них создать квалифицированных адвокатов, а оплата участия и возмещение расходов в делах по назначению – это уже дело государства. Но в настоящий момент адвокатура вынуждена решать некоторые такие задачи своими силами.