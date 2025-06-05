Светлана Володина: «Обвинительный уклон суда является притчей во языцех»

– Одно из важнейших полномочий адвоката, позволяющее обеспечить интересы доверителя, – это возможность обратиться с адвокатским запросом. На сегодняшний момент необходимо констатировать, что срок на его ответ в 30 дней чрезмерен: нарушается принцип равноправия сторон при сборе доказательств. В частности, ответ на запрос следователя должен быть представлен в срок, указанный в самом запросе. Но трудно признать логичным, что срок для ответа на запрос адвоката, реализующего предоставленные ему законом специальные полномочия, такой же, как для ответа на любое обращение гражданина. Кроме того, штраф в 5000 руб. за игнорирование адвокатского запроса мало кого может испугать. Нужно думать и об увеличении штрафа, и о других мерах. Мы продолжим борьбу, во-первых, за законодательные изменения и, во-вторых, за то, чтобы адвокаты правильно пользовались этим инструментом. Поэтому введение в российской адвокатуре стандарта подготовки и направления адвокатских запросов – обоснованная мера. Мне очень понравилось, как на одном из круглых столов, говоря о запросе, наш узбекский коллега сравнил адвокатский запрос с ножом: ножом можно приготовить хорошее блюдо, а можно использовать его как холодное оружие и причинить вред.